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    Хави приехал на «Камп Ноу». Сегодня его представят в качестве тренера «Барселоны»

    Новый главный тренер «Барселоны» Хави прибыл на «Камп Ноу», где сегодня его официально представят в качестве тренера клуба.

    Церемония начнется в 15:00 по московскому времени, затем состоится первая пресс-конференция Хави в качестве главного тренера «Барселоны». Первую тренировку он проведет уже завтра.

    • Хави – воспитанник «Барсы».
    • В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
    • Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
    • До последнего времени испанец возглавлял «Аль-Садд».

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    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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