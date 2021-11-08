Хави приехал на «Камп Ноу». Сегодня его представят в качестве тренера «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави прибыл на «Камп Ноу», где сегодня его официально представят в качестве тренера клуба.
Церемония начнется в 15:00 по московскому времени, затем состоится первая пресс-конференция Хави в качестве главного тренера «Барселоны». Первую тренировку он проведет уже завтра.
- Хави – воспитанник «Барсы».
- В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
- Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
- До последнего времени испанец возглавлял «Аль-Садд».
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Источник: официальный сайт «Барселоны»