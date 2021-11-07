Директор «Арсенала» Кронке: «Нам нужно постоянно бороться за трофей АПЛ. Наши стандарты выше, чем победы в Кубке Англии»

Джош Кронке, директор «Арсенала», поговорил о целях клуба. Речь идет о победах в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Стандарты «Арсенала» выше, чем победы в Кубке Англии. Мы должны постоянно бороться за трофей АПЛ. Борьба за трофей в лучшей лиге мира означает борьбу за все остальные трофеи в мировом футболе», – сказал Кронке-младший.