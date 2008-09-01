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    Директор «Арсенала» Кронке: «Нам нужно постоянно бороться за трофей АПЛ. Наши стандарты выше, чем победы в Кубке Англии»

    Джош Кронке, директор «Арсенала», поговорил о целях клуба. Речь идет о победах в АПЛ и Лиге чемпионов.

    «Стандарты «Арсенала» выше, чем победы в Кубке Англии. Мы должны постоянно бороться за трофей АПЛ. Борьба за трофей в лучшей лиге мира означает борьбу за все остальные трофеи в мировом футболе», – сказал Кронке-младший.

    • «Арсенал» сейчас идет в АПЛ 7-м.
    • Команда не выигрывала АПЛ с 2004 года.
    • Еврокубок последний раз покорялся «Арсеналу» в 1994 году (Кубок обладателей кубков).

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    Источник: Daily Mail

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