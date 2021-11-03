Рассказов может пропустить матч с «Лестером» из-за ушиба

Участие защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче четвертого тура группового этап Лиги Европы против «Лестера» под вопросом. Об этом сообщил пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов.

«Рассказов начал [предыгровую] тренировку отдельно – у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в матче будет решeн в день игры», – сказал Зеленов.

Матч в Лестере состоится завтра, 4 ноября.

В этом сезоне Рассказов провел 11 матчей в РПЛ и сделал голевую передачу.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

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