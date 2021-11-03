Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Рассказов может пропустить матч с «Лестером» из-за ушиба

    Участие защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче четвертого тура группового этап Лиги Европы против «Лестера» под вопросом. Об этом сообщил пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов.

    «Рассказов начал [предыгровую] тренировку отдельно – у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в матче будет решeн в день игры», – сказал Зеленов.

    • Матч в Лестере состоится завтра, 4 ноября.
    • В этом сезоне Рассказов провел 11 матчей в РПЛ и сделал голевую передачу.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

    Романцев – о Рассказове: «Не стреляйте в пианиста!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2021 21:53
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8327

      САДЫЧОК 39 минут назад

      Не слушайте телевизор и не разбирающихся , так сказать болельщиков ! Рассказов на данный момент ТАЩИТ всю защиту Спартака , делая работу Жиго и Джикии и кстати , до этого Маслов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3024

      R_a_i_n 1 час назад

      Рассказов должен пропустить все оставшиеся матчи Спартака и в зимнее трансферное окно покинуть клуб. Ничего личного, просто футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29293

      VVM1964 1 час назад

      Не , ну так-то наверное тоже не надо было - виноват конечно , можно материально наказать , но не физически же )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      kif123kif 1 час назад

      Может всё таки не надо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8086

      "supermax" 1 час назад

      Странно, что он до сих пор не решен

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90821
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67974
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru