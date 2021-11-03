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Рассказов может пропустить матч с «Лестером» из-за ушиба

3 ноября 2021, 21:53
13

Участие защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче четвертого тура группового этап Лиги Европы против «Лестера» под вопросом. Об этом сообщил пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов.

«Рассказов начал [предыгровую] тренировку отдельно – у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в матче будет решeн в день игры», – сказал Зеленов.

  • Матч в Лестере состоится завтра, 4 ноября.
  • В этом сезоне Рассказов провел 11 матчей в РПЛ и сделал голевую передачу.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

Романцев – о Рассказове: «Не стреляйте в пианиста!»

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Лестер Спартак Рассказов Николай
Комментарии (13)
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"supermax"
1635966944
Странно, что он до сих пор не решен
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VVM1964
1635967885
Не , ну так-то наверное тоже не надо было - виноват конечно , можно материально наказать , но не физически же )))
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R_a_i_n
1635969998
Рассказов должен пропустить все оставшиеся матчи Спартака и в зимнее трансферное окно покинуть клуб. Ничего личного, просто футбол.
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Espn21
1635977526
Ура и ещё бревно Зобнин пусть даже в заявку не попадёт и в придачу Максименко, есть кому играть и без этой троицы.
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Atom2020
1636004788
А можно еще заодно решить вопрос о его неучастии во всех следующих матчах?
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paracetamol
1636008478
Может очко спасут без идиота?
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житель СПб
1636016978
А может это и к лучшему....
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JTherry
1636019307
у Коли давно "ушиб" мозга, лучше не играть, чем так играть, как Коля... заждались наверное, его в Аугсбурге...)
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zigbert
1636028652
Нехорошую репутацию заслужил своей игрой Николай но может все таки придет к нему уверенность и опыт.
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balam
1636043065
О!у хрюшек шанс появился.удачи,ребята
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