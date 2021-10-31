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Романцев – о Рассказове: «Не стреляйте в пианиста!»

31 октября 2021, 22:20
21

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал защитника московской команды Николая Рассказова.

«Начну с того, что оборона должна начинаться там, где теряется мяч. И если он оказывается у соперника, то это первый шаг наступления на твои ворота.

После «Лестера» главным виновником поражения «Спартака» объявили Рассказова. Но где тогда были остальные, позволившие противнику спокойно принять мяч и сделать передачу в ноги партнеру? Ведь атаковать соперника требуется в момент приема мяча, чтобы лишить его времени и пространства – это закон! И это давало бы возможность подстраховать Рассказова. Если же этого не происходит, то жди неприятностей. Кстати, первый тревожный звонок прозвучал за минуту до перерыва, когда Жиго не успел накрыть Ихеаначо, который вывел на удар Даку, рванувшего за спину Рассказова. А Джикия опоздал со страховкой. Примерно так же «Лестер» забивал и во втором тайме.

Можно долго говорить о неопытности Рассказова, но один, пусть даже самый тертый защитник, без поддержки партнеров чудес не сотворит. Так что не стреляйте в пианиста!» – сказал Романцев.

  • В этом сезоне Рассказов провел 11 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай Романцев Олег
Комментарии (21)
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DOCTOR PENALTY
1635708980
Хоть один человек заступился за Коляна.
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Roma56
1635711119
Эх, Олег Иваныч, постарел, сентиментальный стал. Посмотреть бы на реакцию, если б такой условный Рассказов так в Спартаке 90-х играл...
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Fju-2
1635711556
Ну как я могу его выгнать? Ну он хоро-о-оший! Он очень здорово бежит. Очень здорово все понимает. Ну он техничный. Не могу я его выгнать.
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JTherry
1635713812
ничесе, поворот, Федун написал заяву в прокуратуру на Борзыкина и его ТК Фабрика футбола..!!! а Коля, конечно - Коля, футболистик для ФНЛ, не более...
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NewLife
1635717050
А в кого стрелять ?
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ivany4
1635718190
Метр в двух предложениях объяснил обладателю 11 титулов в чем проблемы: - оборона должна начинаться там, где теряется мяч, - атаковать, соперника требуется в момент приема мяча, чтобы лишить его времени и пространства – это закон! Если и после этого ничего не будет меняться в игре, хотя бы медленно, то надо в основной состав брать юношей из академии. Где эти истины работают, а после подписания контрактов, у некоторых игроков, напрочь забываются.)))
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Дядя Серёжа
1635729078
Последние секунды игры, а все на половине соперника... Вратарь не в воротах... Тренер радуется победе... Конечно Рассказов виноват...
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ab15488
1635733840
Складывается впечатление, что Витория специально ставит Рассказова, чтоб у болел перед глазами был явный виновник и они не особо поливали говном самого Руя. Если чуть подумать, так 100% вина тренера. Ставить игрока не игравшего ни минуты на этой позиции в центр обороны - ну такое. В мире не так много игроков способных закрыть все позиции в обороне без потери качества и Рассказов очень далеко за пределами этого списка. Потом схема. Первые 2 года Семака ругали за однообразные закидоны на дзюбу и отсутсвие мысли в атаке. Все просто - Семак подгонял схему под имеющихся игроков. Витория с упорством барана подгоняет игроков под схему, убивая большинство плюсов, присущих этим игрокам и выделяя их минусы. И самое главное - нежелание учиться даже на собственных ошибках - одна схема в играх с Лестером и Зенитом. Волна возмущения, 11 пропущеных голов и? Та же схема в игре с Ростовом!
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Блямба
1635739715
Мэтр прав. Помнится братья Березуцкие в начале славных дел тоже творили чудеса,даже покруче. Но ведь вырулили..
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zigbert
1635747499
Романцев прав, такие провалы в обороне стали у Спартака постоянными, особенно в последних матчах. Виновата вся оборона. Если бы не этот гол, Рассказова не в чем было бы упрекнуть в этом матче. Но это даже не его позиция.
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