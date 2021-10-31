Романцев – о Рассказове: «Не стреляйте в пианиста!»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал защитника московской команды Николая Рассказова.

«Начну с того, что оборона должна начинаться там, где теряется мяч. И если он оказывается у соперника, то это первый шаг наступления на твои ворота.

После «Лестера» главным виновником поражения «Спартака» объявили Рассказова. Но где тогда были остальные, позволившие противнику спокойно принять мяч и сделать передачу в ноги партнеру? Ведь атаковать соперника требуется в момент приема мяча, чтобы лишить его времени и пространства – это закон! И это давало бы возможность подстраховать Рассказова. Если же этого не происходит, то жди неприятностей. Кстати, первый тревожный звонок прозвучал за минуту до перерыва, когда Жиго не успел накрыть Ихеаначо, который вывел на удар Даку, рванувшего за спину Рассказова. А Джикия опоздал со страховкой. Примерно так же «Лестер» забивал и во втором тайме.

Можно долго говорить о неопытности Рассказова, но один, пусть даже самый тертый защитник, без поддержки партнеров чудес не сотворит. Так что не стреляйте в пианиста!» – сказал Романцев.