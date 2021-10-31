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    Романцев – о Рассказове: «Не стреляйте в пианиста!»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал защитника московской команды Николая Рассказова.

    «Начну с того, что оборона должна начинаться там, где теряется мяч. И если он оказывается у соперника, то это первый шаг наступления на твои ворота.

    После «Лестера» главным виновником поражения «Спартака» объявили Рассказова. Но где тогда были остальные, позволившие противнику спокойно принять мяч и сделать передачу в ноги партнеру? Ведь атаковать соперника требуется в момент приема мяча, чтобы лишить его времени и пространства – это закон! И это давало бы возможность подстраховать Рассказова. Если же этого не происходит, то жди неприятностей. Кстати, первый тревожный звонок прозвучал за минуту до перерыва, когда Жиго не успел накрыть Ихеаначо, который вывел на удар Даку, рванувшего за спину Рассказова. А Джикия опоздал со страховкой. Примерно так же «Лестер» забивал и во втором тайме.

    Можно долго говорить о неопытности Рассказова, но один, пусть даже самый тертый защитник, без поддержки партнеров чудес не сотворит. Так что не стреляйте в пианиста!» – сказал Романцев.

    • В этом сезоне Рассказов провел 11 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.10.2021 22:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +290

      egor tikhonov 6 минут назад

      вся команда хер пинает,а они крайнего ищут(((глумятся,как хотят. им пох на наше мнение.они люди с баблом живущие в удовольствие своё и мячик катают в своё удовольствие,а не в наше. что то мы много о себе возомнили?

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      Рейтинг: +18065

      JTherry 7 минут назад

      ничесе, поворот, Федун написал заяву в прокуратуру на Борзыкина и его ТК Фабрика футбола..!!! а Коля, конечно - Коля, футболистик для ФНЛ, не более...

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      Рейтинг: +590

      Fju-2 44 минуты назад

      Ну как я могу его выгнать? Ну он хоро-о-оший! Он очень здорово бежит. Очень здорово все понимает. Ну он техничный. Не могу я его выгнать.

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      Рейтинг: +684

      Roma56 51 минуту назад

      Эх, Олег Иваныч, постарел, сентиментальный стал. Посмотреть бы на реакцию, если б такой условный Рассказов так в Спартаке 90-х играл...

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      Рейтинг: +2971

      Nesterenko 1 час назад

      Ну конечно, давайте ещё зарплатки прибавим за моральный ущерб. А то он ведь никого не убил, а все его критикуют.

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      Рейтинг: +21587

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хоть один человек заступился за Коляна.

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