«Зенит-2» Радимова проиграл со счетом 1:7 «Ленинградцу». Неделю назад тренер шутил над «Спартаком» за поражение с таким же счетом

Карма!
От старухи столько же баклажанник получит,авось больше)))
Шарик круглый!!!
А Радимов как был игроком -говном,так теперь еще и тренером стал таким же)
«Зенит-2» в матче 19-го тура ФНЛ-2 разгромно уступил «Ленинградцу» со счетом 1:7.
«Зенит-2» возглавляет Владислав Радимов. Неделю назад тренер шутил над «Спартаком», когда тот проиграл «Зениту» с тем же счетом 1:7.
Радимова могут уволить из «Зенита-2». Руководство болезненно восприняло 0:6 от «Красавы»
7:1 дорогая моя столица , золотая мояяяя Москва Терпеть— Владислав Радимов (@radimov02) October 24, 2021
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.