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    «Зенит-2» Радимова проиграл со счетом 1:7 «Ленинградцу». Неделю назад тренер шутил над «Спартаком» за поражение с таким же счетом

    «Зенит-2» в матче 19-го тура ФНЛ-2 разгромно уступил «Ленинградцу» со счетом 1:7.

    «Зенит-2» возглавляет Владислав Радимов. Неделю назад тренер шутил над «Спартаком», когда тот проиграл «Зениту» с тем же счетом 1:7.

    Радимова могут уволить из «Зенита-2». Руководство болезненно восприняло 0:6 от «Красавы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1093

      БОМЖАРНИК 46 секунд назад

      Карма!
      От старухи столько же баклажанник получит,авось больше)))
      Шарик круглый!!!
      А Радимов как был игроком -говном,так теперь еще и тренером стал таким же)

      0
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      Рейтинг: +53744

      portero 13 минут назад

      Владика то за что тренером держут??? Я думал его давно выкинули, а он всё продолжает разлагать и уничтожать Зенит-2..

      1
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      Рейтинг: +8578

      Fusballer 22 минуты назад

      В Ленинградце болеют за Спартак! Отомстили!

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