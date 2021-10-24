«Зенит-2» Радимова проиграл со счетом 1:7 «Ленинградцу». Неделю назад тренер шутил над «Спартаком» за поражение с таким же счетом

«Зенит-2» в матче 19-го тура ФНЛ-2 разгромно уступил «Ленинградцу» со счетом 1:7.

«Зенит-2» возглавляет Владислав Радимов. Неделю назад тренер шутил над «Спартаком», когда тот проиграл «Зениту» с тем же счетом 1:7.

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