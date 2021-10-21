Винисиус – автор лучшего гола недели в ЛЧ

Второй гол нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в ворота «Шахтера» признан лучшим в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Бразилец стал победителем соответствующего голосования, которое проводилось на официальном сайте УЕФА.
- «Реал» разгромил «Шахтер» со счетом 5:0.
- Винисиус забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Помимо него на награду претендовали Эдин Джеко («Интер»), Наби Кейта («Ливерпуль») и Паулинью Диаш («Спортинг»).
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Источник: Официальный сайт УЕФА