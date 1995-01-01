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    Винисиус – автор лучшего гола недели в ЛЧ

    Второй гол нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в ворота «Шахтера» признан лучшим в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Бразилец стал победителем соответствующего голосования, которое проводилось на официальном сайте УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3634

      FENIX-SL 4 минуты назад

      как это?
      разве не месси? такое пенальти положил! такой матч выдал!

      0
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      Рейтинг: +6491

      серега кашин 1 час назад

      однозначно пока его гол лучший во всех турах

      0
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