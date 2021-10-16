Серия А. «Милан» уступал в два мяча, но победил «Верону» и возглавил таблицу

«Верона» в матче чемпионата Италии против «Милана» не удержала преимущество в два мяча и проиграла. Один из голов забил летний новичок миланцев Оливье Жиру.

У «Милана» впервые с 12 сентября сыграл форвард Златан Ибрагимович. Он вышел на замену на 77-й минуте, а через минуту защитник «Вероны» Корай Гюнтер забил в свои ворота.

«Милан» возглавил таблицу Серии А.

Италия. Серия А. 8-й тур

Милан – Верона – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Капрари, 7; 0:2 – Барак, 24 (с пенальти); 1:2 – Жиру, 59; 2:2 – Кесси, 76 (с пенальти); 3:2 – Гюнтер, 78 (в свои ворота).

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