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    Карпин: «Лучше бы Миранчук играл 90 минут в «Вероне», чем по 10 в «Аталанте»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выступление Алексея Миранчука за «Аталанту».

    • В этом сезоне Миранчук провел за итальянскую команду пять матчей.
    • В четырех последних играх «Аталанты» он остался на скамейке запасных.
    • При Карпине Миранчук провел за сборную четыре матча и во всех был заменен.

    – Что для вас, как для тренера сборной, предпочтительнее: чтобы наши игроки играли в РПЛ регулярно или выходили на 10-20 минут, но в европейском чемпионате?

    – Лучше, чтобы они играли в европейском чемпионате по 90 минут. Понятно, что вопрос больше о Миранчуке, наверное. По мне, лучше бы Миранчук играл не в «Аталанте», а 90 минут в условной «Вероне», «Сампдории» или еще каком-то клубе.

    – Миранчук не уступает игрокам сборной по тестам, по состоянию?

    – Абсолютно нет, даже превосходит. Он там тренируется против Иличича. Там он даже на тренировках может улучшить себя.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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