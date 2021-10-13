Карпин: «Лучше бы Миранчук играл 90 минут в «Вероне», чем по 10 в «Аталанте»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выступление Алексея Миранчука за «Аталанту».

В этом сезоне Миранчук провел за итальянскую команду пять матчей.

В четырех последних играх «Аталанты» он остался на скамейке запасных.

При Карпине Миранчук провел за сборную четыре матча и во всех был заменен.

– Что для вас, как для тренера сборной, предпочтительнее: чтобы наши игроки играли в РПЛ регулярно или выходили на 10-20 минут, но в европейском чемпионате?

– Лучше, чтобы они играли в европейском чемпионате по 90 минут. Понятно, что вопрос больше о Миранчуке, наверное. По мне, лучше бы Миранчук играл не в «Аталанте», а 90 минут в условной «Вероне», «Сампдории» или еще каком-то клубе.

– Миранчук не уступает игрокам сборной по тестам, по состоянию?

– Абсолютно нет, даже превосходит. Он там тренируется против Иличича. Там он даже на тренировках может улучшить себя.