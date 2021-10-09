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  • Мбаппе: «Футболисты не должны получать деньги за игру за сборную. Их лучше тратить на граждан»

Мбаппе: «Футболисты не должны получать деньги за игру за сборную. Их лучше тратить на граждан»

9 октября 2021, 19:55
3

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что футболисты не должны получать деньги за выступление за сборную. По его мнение, их лучше тратить на благо граждан.

«Игроки не должны получать деньги за выступление за сборную. Эти деньги лучше тратить на граждан в знак благодарности за их поддержку и доверие», – сказал Мбаппе.

  • Мбаппе – самый молодой игрок, проведший 50 матчей за сборную Франции.
  • Мбаппе дебютировал за сборную в марте 2017 года.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

Источник: твиттер PurelyFootball
Франция. Лига 1 ПСЖ Франция Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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Plyash
1633810257
Для юного дарования Килиан весьма продвинутый,голова на месте.Ему бы работать во властных структурах.
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ArReal
1633813910
Ахаахах - легко так говорит, когда в клубе зарплата зашкаливает....потрать свою клубную зарплату на граждан -, а посмотрим на это...
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zigbert
1633867581
Здравые мысли.
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