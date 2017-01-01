Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Мбаппе: «Футболисты не должны получать деньги за игру за сборную. Их лучше тратить на граждан»

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что футболисты не должны получать деньги за выступление за сборную. По его мнение, их лучше тратить на благо граждан.

    «Игроки не должны получать деньги за выступление за сборную. Эти деньги лучше тратить на граждан в знак благодарности за их поддержку и доверие», – сказал Мбаппе.

    • Мбаппе – самый молодой игрок, проведший 50 матчей за сборную Франции.
    • Мбаппе дебютировал за сборную в марте 2017 года.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер PurelyFootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67743
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru