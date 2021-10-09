Мбаппе: «Футболисты не должны получать деньги за игру за сборную. Их лучше тратить на граждан»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что футболисты не должны получать деньги за выступление за сборную. По его мнение, их лучше тратить на благо граждан.

«Игроки не должны получать деньги за выступление за сборную. Эти деньги лучше тратить на граждан в знак благодарности за их поддержку и доверие», – сказал Мбаппе.