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    Широков: «У нас то «Спартак» ноет, что их убивают, то «Краснодар». Меньше ныть надо»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил недовольства судейством со стороны «Краснодара» и «Спартака». Он призвал команды меньше жаловаться.

    «Против «Краснодара» ничего нет. Меньше ныть надо, тогда и казаться ничего не будет. У нас только с двумя командами скандалы в последнее время. То «Спартак» ноет, что их убивают, то «Краснодар». Больше таких команд нет», – сказал Широков.

    • Широков выступал за обе названные команды.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 4-м.
    • «Спартак» занимает 9-ю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии20
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      Рейтинг: +325

      Снег 17 минут назад

      Это Спорт-экспресс постоянно берёт у уголовника вью, а Бомбардир с хохлами-редакторами тырит у него инфу. ПОГАНО бомбардо!

      0
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      Рейтинг: +2101

      Красногорск_Фан 23 минуты назад

      Напомню что в народе Романа называют Дедовская пьянь , по г. Дедовск МО где он родился. Мне кажется что прозвище точно отображает его гниловатую суть. И ему лучше молчать

      0
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      Рейтинг: +166

      Vitaga 24 минуты назад

      угу для Широкова проще избить судью ногами... а так конечно ныть не надо... надо стулом ... или ногами

      1
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      Рейтинг: +10

      stаs89 33 минуты назад

      Пpогнозы футбoльных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +159

      БОМЖАРНИК 39 минут назад

      Ты еще поговори беспредельщик тупой,то судей побьет,то игроков поломает) Бомжара цука!

      2
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      Рейтинг: +701

      Блямба > БОМЖАРНИК 28 минут назад

      "Люди, которые привели меня в футбол, — это мой отец и крестный — всю жизнь болели за «Спартак». Кроме того, наверное, 99 процентов моих друзей тоже поддерживают красно-белый клуб. Во многом это и объясняет мой выбор. Надеюсь, что удастся порадовать всех спартаковских болельщиков. Хочется, чтобы они вспомнили, что такое чемпионство любимой команды. Естественно, для меня переход в «Спартак» — это вызов. У клуба с такими традициями и у всех красно-белых болельщиков всегда только одна цель — борьба за трофеи. Это полностью соответствует моим амбициям, и надеюсь, что нам удастся решить поставленные задачи."(с)
      Кровь-то в нём красно-белая..)

      3
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      Рейтинг: +84

      Спартак Энгельс. 55 минут назад

      Пока Вовка Питерский у власти . весь этот беспредел и будет продолжаться в футболе . ну любит он очень родной город. что здесь поделать .

      5
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      Рейтинг: +22571

      slavutiq70 57 минут назад

      Меньше Газпрому надо всё покупать . ладно раньше судей некоторых подкупали так теперь просто прихерели и официально ВАР приобрели ...о какой нахер игре может идти речь тогда ....

      7
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      Рейтинг: +10656

      Литейный4 1 час назад

      Стыдно за срамтак! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2446

      tarasofka 1 час назад

      ээ! в тарасятнике визжат - а не ноют!

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      Рейтинг: +2201

      Krasnodar 123 1 час назад

      Тебя забыли спросить УРОДЕЦ ГРЕБАНЫЙ !!! Сиди молча за умного сойдешь !!! Х..ЙЛО!!!

      5
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      Рейтинг: +3898

      Semenycch > Krasnodar 123 1 час назад

      Все тоже самое можно было сказать нормальным литературным языком. Не нужно уподобляться свиньям.

      2
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      Рейтинг: +2201

      Krasnodar 123 > Semenycch 1 час назад

      Извиняюсь погорячился!!! Но когда такое говорит человек, который судье "всю морду набил"...


      6
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      Рейтинг: +3898

      Semenycch > Krasnodar 123 1 час назад

      Мой комментарий ниже тоже об этом инциденте. Широкову после того скотства нужно рот закрыть и сидеть тихо.

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