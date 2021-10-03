Широков: «У нас то «Спартак» ноет, что их убивают, то «Краснодар». Меньше ныть надо»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил недовольства судейством со стороны «Краснодара» и «Спартака». Он призвал команды меньше жаловаться.
«Против «Краснодара» ничего нет. Меньше ныть надо, тогда и казаться ничего не будет. У нас только с двумя командами скандалы в последнее время. То «Спартак» ноет, что их убивают, то «Краснодар». Больше таких команд нет», – сказал Широков.
- Широков выступал за обе названные команды.
- «Краснодар» идет в РПЛ 4-м.
- «Спартак» занимает 9-ю строчку.
Источник: «Спорт-Экспресс»