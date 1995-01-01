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    Бека-Бека, Анджорин и Смолов – в старте «Локомотива» на матч с «Лацио»; у римлян сыграют Альберто, Андерсон и Иммобиле

    Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Локомотива» на игру второго тура группового этапа Лиги Европы.

    «Лацио»: Стракоша, Лаццари, Габбарон, Ачерби, Хюсай, Альберто, Катальди, Башич, Родригес, Иммобиле, Андерсон.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов, Бека-Бека, Куликов, Марадишвили, Жемалетдинов, Смолов, Анджорин.

    • Матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».
    • Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Лацио» – «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2083

      Красногорск_Фан 49 секунд назад

      Верим в нашу команду! Насадите орла на кукан. Расстановка экспериментальная , баринов в защите жди млин беды.

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