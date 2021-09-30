Бека-Бека, Анджорин и Смолов – в старте «Локомотива» на матч с «Лацио»; у римлян сыграют Альберто, Андерсон и Иммобиле

Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Локомотива» на игру второго тура группового этапа Лиги Европы.
«Лацио»: Стракоша, Лаццари, Габбарон, Ачерби, Хюсай, Альберто, Катальди, Башич, Родригес, Иммобиле, Андерсон.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов, Бека-Бека, Куликов, Марадишвили, Жемалетдинов, Смолов, Анджорин.
- Матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».
- Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Лацио» – «Локомотив».
Источник: Официальный сайт УЕФА