Футболист «Арсенала» Эмиль Смит-Роу отреагировал на победу над «Тоттенхэмом» в шестом туре АПЛ. Игрок сделал ассист и забил.

«Лучший день в моей жизни!» – написал Смит-Роу в твиттере.

Best day of my life! pic.twitter.com/kAoOgoo9QK