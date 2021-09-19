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  • Елагин: «Футболисты ненавидели Бескова и боялись Романцева. Говорили шепотом и оглядывались. Но как играли...»

Елагин: «Футболисты ненавидели Бескова и боялись Романцева. Говорили шепотом и оглядывались. Но как играли...»

19 сентября 2021, 11:21
9

Журналист Александр Елагин на ютуб-канале «Британский стиль с Александром Елагиным» рассказал об отношении к бывшим спартаковским главным тренерам Константину Бескову и Олегу Романцеву со стороны игроков. Они ненавидели и боялись.

«Константина Бескова [игроки] ненавидели, великого Бескова. Олега Ивановича Романцева боялись. Когда я был в Тарасовке, все шепотом говорили, тихо-тихо. Все ходили и оглядывались. Но как играли... Вот такие тренеры нужны», – считает журналист.

  • С Бесковым «Спартак» дважды выигрывал чемпионат СССР.
  • Романцев взял с клубом 9 чемпионств.
  • Сейчас при португальце Руе Витории «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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serppion
1632044266
Еще одна шушера возомнила себя знатоком внутренней спартаковской жизни. Уверен, при Бескове и Романцеве подобных журналюг на пушечный выстрел к Спартаку не подпускали. И правильно делали - гнилью и дешевкой прет от Елагина.
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ivany4
1632045535
Что это все так озаботились жизнью Спартака? То скандалы вспоминают, то никчемные события 6 летней давности. Что чужая слава кому-то спать не дает!? Но мы то знаем кому.)))
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DOCTOR PENALTY
1632045923
Как можно ненавидеть тренера, который привёл к золоту? Елагин, поговори с ветеранами, подумай и перепиши материал. Хотя, слово не воробей...
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Январь 59
1632050450
Если кто то из игроков Спартака и ненавидел К. И. Бескова, так те кого он выгнал из Спартака за не соответствие уровню. Ни разу не слышал ничего подобного от футболистов того золотого состава.
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Блямба
1632057105
Что за понос сквозь десятилетия золотые..? это кто вообще.. -- А,понял,друг Васи Уткина. Всё.
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Plyash
1632062910
Чушь полная.Сколько шансов Бесков давал бездарю Сурову в обороне,если кто помнит и костоправу Ковтуну,но ненавидеть даже они его не могли.Тем более бояться. Про Романцева сказ другой,но финансовый.Не любить его можно было,но бояться - никогда.
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заткнитемнерот
1632064602
Спасибо Олег Иванович за красивые годы в Евролигах! С тех пор никто не показал достойную игру даже близко.
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aaaaahhhh
1632066750
ну вот и Елагин обделался...
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zigbert
1632121860
Бояться то конечно боялись, особенно Бескова а ненавидеть вряд ли.
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