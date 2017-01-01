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    Елагин: «Футболисты ненавидели Бескова и боялись Романцева. Говорили шепотом и оглядывались. Но как играли...»

    Журналист Александр Елагин рассказал об отношении к бывшим спартаковским главным тренерам Константину Бескову и Олегу Романцеву со стороны игроков. Они ненавидели и боялись.

    «Константина Бескова [игроки] ненавидели, великого Бескова. Олега Ивановича Романцева боялись. Когда я был в Тарасовке, все шепотом говорили, тихо-тихо. Все ходили и оглядывались. Но как играли... Вот такие тренеры нужны», – считает журналист.

    • С Бесковым «Спартак» дважды выигрывал чемпионат СССР.
    • Романцев взял с клубом 9 чемпионств.
    • Сейчас при португальце Руе Витории «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

    Елагин: «Реднапп говорил про Павлюченко: «Рома – раздолбай раздолбаем»

    Евсеев: «Лучший журналист – Елагин. Смотрел в 90-е АПЛ под его комментарии»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3517

      serppion 18 минут назад

      Еще одна шушера возомнила себя знатоком внутренней спартаковской жизни. Уверен, при Бескове и Романцеве подобных журналюг на пушечный выстрел к Спартаку не подпускали. И правильно делали - гнилью и дешевкой прет от Елагина.

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      Рейтинг: +3734

      mopecekca 49 минут назад

      Елагин, помню как ты сатурну каждый год чемпионство пророчил и признание в европе...

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