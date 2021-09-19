Елагин: «Футболисты ненавидели Бескова и боялись Романцева. Говорили шепотом и оглядывались. Но как играли...»

Журналист Александр Елагин на ютуб-канале «Британский стиль с Александром Елагиным» рассказал об отношении к бывшим спартаковским главным тренерам Константину Бескову и Олегу Романцеву со стороны игроков. Они ненавидели и боялись.

«Константина Бескова [игроки] ненавидели, великого Бескова. Олега Ивановича Романцева боялись. Когда я был в Тарасовке, все шепотом говорили, тихо-тихо. Все ходили и оглядывались. Но как играли... Вот такие тренеры нужны», – считает журналист.

С Бесковым «Спартак» дважды выигрывал чемпионат СССР.

Романцев взял с клубом 9 чемпионств.

Сейчас при португальце Руе Витории «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

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