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    Лига чемпионов. «Реал» вырвал победу над «Интером»

    Как и в обоих матчах предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, «Реал» победил «Интер» в группе. Решающий гол забит на 90-й минуте.

    «Интер» прервал серию из десяти домашних побед подряд.

    Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

    Интер (Италия) – Реал (Испания) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Родриго, 90.

    «Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дармиан (Дюмфрис, 55), Барелла (Весино, 84), Чалханоглу (Видаль, 65), Брозович, Перишич (Димарко, 55), Джеко, Мартинес (Корреа, 65).

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Алаба, Вальверде, Каземиро, Модрич (Камавинга, 80), Винисиус (Асенсио, 90+2), Бензема, Лукас (Родриго, 65).

    Предупреждения: Мартинес, 45+1 – Алаба, 60.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2021 23:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +413

      nelez 37 минут назад

      С победой мадридисты !!!

      2
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      Рейтинг: +107

      Nikoo 45 минут назад

      Интер реально заслужил победу. Жаль что не смогли реализовать(

      0
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      Рейтинг: +27838

      VVM1964 > Nikoo 43 секунды назад

      Спартак тоже сегодня больше заслуживал победу , а получилось так , как получилось (((

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