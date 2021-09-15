Лига чемпионов. «Реал» вырвал победу над «Интером»

Как и в обоих матчах предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, «Реал» победил «Интер» в группе. Решающий гол на 89-й минуте забил 20-летний Родриго. Ассистировал ему 18-летний новичок испанцев Эдуардо Камавинга.

«Интер» прервал серию из десяти домашних побед подряд.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

Интер (Италия) – Реал (Испания) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Родриго, 89.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дармиан (Дюмфрис, 55), Барелла (Весино, 84), Чалханоглу (Видаль, 65), Брозович, Перишич (Димарко, 55), Джеко, Мартинес (Корреа, 65).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Алаба, Вальверде, Каземиро, Модрич (Камавинга, 80), Винисиус (Асенсио, 90+2), Бензема, Лукас (Родриго, 65).

Предупреждения: Мартинес, 45+1 – Алаба, 60.

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