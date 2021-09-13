Болельщикам «Спартака» выделили 1365 билетов на гостевой матч с «Наполи»

Болельщики «Спартака» смогут посетить выездной матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи», сообщает пресс-служба московского клуба.

Итальянская сторона выделила «Спартаку» 1365 билетов. Гостевой сектор можно посетить только при наличии «зеленого сертификата» от Министерства здравоохранения Италии.

Получить его можно на основании сертификата вакцинированного (в Италии не признают российские вакцины), переболевшего или по свежему отрицательному ПЦР-тесту.

Согласно действующим ограничениям, граждане России не могут посещать Италию в туристических целях. При этом данный запрет не относится к гражданам и резидентам стран Евросоюза и Шенгенского соглашения.