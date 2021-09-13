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  • ⚽ Завершился 7-й тур РПЛ. «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и «Сочи» добыли домашние победы

⚽ Завершился 7-й тур РПЛ. «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и «Сочи» добыли домашние победы

13 сентября 2021, 22:29
17

Россия. РПЛ. 7-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Камано, 59; 2:0 – Камано, 80.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Вендел, 9; 2:0 – Ерохин, 33; 2:1 – Конате, 52; 3:1 – Малком, 83.

Спартак (Москва) – Химки – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Айртон, 25; 2:0 – Промес, 48; 3:0 – Понсе, 69; 3:1– Глушаков.

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Дивеев, 5; 1:1 – Марков, 18; 2:1 – Новосельцев, 66; 2:2 – Чалов, 74.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Уфа – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кассьера, 11; 2:0 – Нобоа, 35; 2:1 – Агаларов, 50; 3:1 – Жоаозиньо, 90+4.

Удаления: нет – Журавлев, 83.

Динамо (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Макаров, 13; 1:1 – Горбунов, 75; 1:2 – Калинский, 83.

Незабитые пенальти: Н'Жи, 89 – Сулейманов, 52.

Удаления: нет – Масоэро, 88.

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Драйер, 2; 2:0 – Мамин, 13 (в свои ворота); 3:0 – Драйер, 80; 4:0 – Драйер, 90+1.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Спайич, 29 (в свои ворота); 1:1 – Сперцян, 65.

Удаление: нет – Крыховяк, 30.

Незабитый пенальти: нет – Кабелла, 42.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Рубин Сочи ЦСКА Динамо Ростов Краснодар Ахмат Урал Арсенал Уфа Крылья Советов Нижний Новгород Химки
Комментарии (17)
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ilichkadr
1631354904
Если Спартак и сегодня потеряет очки, то Рую будет трындец.
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Enter2006
1631355117
Химкам - удачи! )
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Красногорск_Фан
1631356199
Крылья последние матчи играют удачно. Тем не менее - уверенной победы Локомотиву. Бека -Бека и Керк в основе? Интересен результат. Дай бог - каши не испортят своим маслом. Локомотив хорошо идет, хочется продолжить эту историю. Все уверены в уверенной победе Зенита. Как бы не букмеркерский мутнячок... Ну а Спартак чем бы не закончился - берите валидолу на время матча.
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Sancho010365
1631420667
Хочется от Спартака достоинства в матчах ЛЕ. Примем всё спокойно. Ведь тренер пришёл не на тёплое местечко, можно сказать команды не было. Даже при неудачах, готовы терпеть но без позора только. Чтобы было видно улучшение с каждой игрой.
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Иван_Невский
1631431252
Динамо Нижний Новгород, "экс динамовец Кержаков" проиграет с крупным счётом.
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Cubinec1989
1631524329
Ростов - Краснодар битва на юге) думаю будет весело
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Серёга Краснодарский
1631529742
Вперёд быки. Сельмаш вперед
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JTherry
1631540149
сегодня 13 - должно быть две ничьих и потеря очков...
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bomilazdeshnii
1631541489
Краснодару победы!!!
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paracetamol
1631562975
Нижний удивил!
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