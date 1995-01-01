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    ⚽ Завершился 7-й тур РПЛ. «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и «Сочи» добыли домашние победы

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Камано, 59; 2:0 – Камано, 80.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вендел, 9; 2:0 – Ерохин, 33; 2:1 – Конате, 52; 3:1 – Малком, 83.

    Спартак (Москва) – Химки – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Айртон, 25; 2:0 – Промес, 48; 3:0 – Понсе, 69; 3:1– Глушаков.

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дивеев, 5; 1:1 – Марков, 18; 2:1 – Новосельцев, 66; 2:2 – Чалов, 74.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Уфа – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кассьера, 11; 2:0 – Нобоа, 35; 2:1 – Агаларов, 50; 3:1 – Жоаозиньо, 90+4.

    Удаления: нет – Журавлев, 83.

    Динамо (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Макаров, 13; 1:1 – Горбунов, 75; 1:2 – Калинский, 83.

    Незабитые пенальти: Н'Жи, 89 – Сулейманов, 52.

    Удаления: нет – Масоэро, 88.

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Драйер, 2; 2:0 – Мамин, 13 (в свои ворота); 3:0 – Драйер, 80; 4:0 – Драйер, 90+1.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Спайич, 29 (в свои ворота); 1:1 – Сперцян, 65.

    Удаление: нет – Крыховяк, 30.

    Незабитый пенальти: нет – Кабелла, 42.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии18
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      Рейтинг: +12955

      paracetamol 9 минут назад

      Нижний удивил!

      0
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      Рейтинг: +183

      bomilazdeshnii 6 часов назад

      Краснодару победы!!!

      2
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      Рейтинг: +16712

      JTherry 6 часов назад

      сегодня 13 - должно быть две ничьих и потеря очков...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27705

      VVM1964 > JTherry 5 часов назад

      )

      1
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      Рейтинг: +1009

      Серёга Краснодарский 9 часов назад

      Вперёд быки. Сельмаш вперед

      1
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      Рейтинг: +910

      Cubinec1989 10 часов назад

      Ростов - Краснодар битва на юге) думаю будет весело

      1
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      Рейтинг: +421

      Sancho010365 > Cubinec1989 10 часов назад

      Победа наверное будет за Краснодаром 1:2.

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      Рейтинг: +2317

      Иван_Невский 12 сентября, 10:20

      Динамо Нижний Новгород, "экс динамовец Кержаков" проиграет с крупным счётом.

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      Рейтинг: +146

      Vitaga > Иван_Невский 6 часов назад

      ты смешон

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      Рейтинг: +2317

      Иван_Невский > Vitaga 5 часов назад

      ты сам смешон, я писал вчера , на новость где было написано "экс динамовец Кержаков" для умников который через 30 часов , зная результат и не видя новости на которую я писал, делает выводы.
      смешон как раз ты.
      здесь текст в туре каждый день меняется!

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      Рейтинг: +421

      Sancho010365 12 сентября, 07:24

      Хочется от Спартака достоинства в матчах ЛЕ. Примем всё спокойно. Ведь тренер пришёл не на тёплое местечко, можно сказать команды не было. Даже при неудачах, готовы терпеть но без позора только. Чтобы было видно улучшение с каждой игрой.

      1
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      Рейтинг: +1559

      R_a_i_n > Sancho010365 12 сентября, 09:42

      Достоинства хочется от всех команд в Еврокубках. Скатились дальше не куда.

      2
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      Рейтинг: +1845

      Красногорск_Фан 11 сентября, 13:29

      Крылья последние матчи играют удачно. Тем не менее - уверенной победы Локомотиву. Бека -Бека и Керк в основе? Интересен результат. Дай бог - каши
      не испортят своим маслом. Локомотив хорошо идет, хочется продолжить эту
      историю.

      Все уверены в уверенной победе Зенита. Как бы не букмеркерский мутнячок...

      Ну а Спартак чем бы не закончился - берите валидолу на время матча.

      2
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      Рейтинг: +1220

      Enter2006 11 сентября, 13:11

      Химкам - удачи! )

      3
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      Рейтинг: +1539

      Sviro 11 сентября, 13:09

      Ничейка с Локо будет приятным сюрпризом. Удачи, КрыСоветы!

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