⚽ Завершился 7-й тур РПЛ. «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и «Сочи» добыли домашние победы

Россия. РПЛ. 7-й тур
Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Камано, 59; 2:0 – Камано, 80.
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Вендел, 9; 2:0 – Ерохин, 33; 2:1 – Конате, 52; 3:1 – Малком, 83.
Спартак (Москва) – Химки – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Айртон, 25; 2:0 – Промес, 48; 3:0 – Понсе, 69; 3:1– Глушаков.
Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Дивеев, 5; 1:1 – Марков, 18; 2:1 – Новосельцев, 66; 2:2 – Чалов, 74.
Голы: 1:0 – Кассьера, 11; 2:0 – Нобоа, 35; 2:1 – Агаларов, 50; 3:1 – Жоаозиньо, 90+4.
Удаления: нет – Журавлев, 83.
Динамо (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Макаров, 13; 1:1 – Горбунов, 75; 1:2 – Калинский, 83.
Незабитые пенальти: Н'Жи, 89 – Сулейманов, 52.
Удаления: нет – Масоэро, 88.
Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Драйер, 2; 2:0 – Мамин, 13 (в свои ворота); 3:0 – Драйер, 80; 4:0 – Драйер, 90+1.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Спайич, 29 (в свои ворота); 1:1 – Сперцян, 65.
Удаление: нет – Крыховяк, 30.
Незабитый пенальти: нет – Кабелла, 42.