Лига чемпионов показала лучшие сейвы прошлого сезона

В преддверии группового этапа Лиги чемпионов пресс-служба турнира показала лучшие сейвы прошлого розыгрыша. В нарезку, в частности, попал победитель турнира – вратарь «Челси» Эдуар Менди.
В видео попало спасение и вратаря «Локомотива» Гилерме.
- Групповой этап нового сезона стартует на следующей неделе.
- «Зенит» стартует матчем с «Челси» (14 сентября).
- Завершится групповой этап 8 декабря.
Outstanding #UCL SAVES from 2020-21!Who did it best? #UCLsaves @GazpromFootball pic.twitter.com/MhhmME6Jo9— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2021