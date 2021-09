Лига чемпионов показала лучшие сейвы прошлого сезона

В преддверии группового этапа Лиги чемпионов пресс-служба турнира показала лучшие сейвы прошлого розыгрыша. В нарезку, в частности, попал победитель турнира – вратарь «Челси» Эдуар Менди.

В видео попало спасение и вратаря «Локомотива» Гилерме.

Outstanding #UCL SAVES from 2020-21!Who did it best? #UCLsaves @GazpromFootball pic.twitter.com/MhhmME6Jo9