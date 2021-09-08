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    Лига чемпионов показала лучшие сейвы прошлого сезона

    В преддверии группового этапа Лиги чемпионов пресс-служба турнира показала лучшие сейвы прошлого розыгрыша. В нарезку, в частности, попал победитель турнира – вратарь «Челси» Эдуар Менди.

    В видео попало спасение и вратаря «Локомотива» Гилерме.

    • Групповой этап нового сезона стартует на следующей неделе.
    • «Зенит» стартует матчем с «Челси» (14 сентября).
    • Завершится групповой этап 8 декабря.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА

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