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На судью Дубину напали после матча Кубка Украины

19 августа 2021, 00:15
7

Главный судья матча 1/32 финала Кубка Украины между «Олимпией» (Савинцы) и «Волчанском» (0:1) Ростислав Дубина стал жертвой нападения со стороны тренера проигравшей команды Александра Кулика. Тот набросился на арбитра с кулаками после финального свистка.

Недовольство Дубиной выражали и футболисты.

  • «Волчанск» победил благодаря пенальти на 80-й минуте.
  • Кулика ждет дисквалификация.
  • «Олимпия» – действующий чемпион Полтавской области.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер UA-Футбол
Украина. Премьер-лига
Комментарии (7)
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inzek
1629326786
кому бананов?
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MaxRnD
1629344342
Фамилия обязывала отмахаться
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sobaka120982
1629347269
Эти дикари уже звереют... давайте давайте деградируйте по не многу
Ответить
vladimir-7
1629351851
Судью Дубину отдубасили дубиной.
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Igreks
1629355470
это недопустимо, значит начудил, нервы у людей сдали. Везде такое может быть.....и в Украине, и в России, в Бразилии так вообще могут застрелить
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