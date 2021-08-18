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    На судью Дубину напали после матча Кубка Украины

    Главный судья матча 1/32 финала Кубка Украины между «Олимпией» (Савинцы) и «Волчанском» (0:1) Ростислав Дубина стал жертвой нападения со стороны тренера проигравшей команды Александра Кулика. Тот набросился на арбитра с кулаками после финального свистка.

    Недовольство Дубиной выражали и футболисты.

    • «Волчанск» победил благодаря пенальти на 80-й минуте.
    • Кулика ждет дисквалификация.
    • «Олимпия» – действующий чемпион Полтавской области.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер UA-Футбол

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +590

      inzek 9 минут назад

      кому бананов?

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