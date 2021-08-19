На судью Дубину напали после матча Кубка Украины

Главный судья матча 1/32 финала Кубка Украины между «Олимпией» (Савинцы) и «Волчанском» (0:1) Ростислав Дубина стал жертвой нападения со стороны тренера проигравшей команды Александра Кулика. Тот набросился на арбитра с кулаками после финального свистка.

Недовольство Дубиной выражали и футболисты.

«Волчанск» победил благодаря пенальти на 80-й минуте.

Кулика ждет дисквалификация.

«Олимпия» – действующий чемпион Полтавской области.