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  • ⚽ Завершился 3-й тур РПЛ. «Зенит», «Рубин» и «Динамо» идут без потерь, «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду»

⚽ Завершился 3-й тур РПЛ. «Зенит», «Рубин» и «Динамо» идут без потерь, «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду»

9 августа 2021, 22:33
53

Россия. РПЛ. 3-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Иванов (с пенальти), 45+8; 1:1 – Лисакович, 73.

Удаление: нет – Баринов, 45+7.

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 3:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Азмун, 9; 1:1 – Кордоба, 24; 2:1 – Азмун, 35; 3:1 – Ерохин, 44; 3:2 – Спайич, 76.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Давиташвили, 3; 2:0 – Хлусевич, 45+2; 2:1 – Сергеев, 49 (с пенальти).

Спартак (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Гоцук, 4; 0:2 – Козлов, 16; 1:2 – Понсе, 86.

Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 14; 1:1 – Глушаков (с пенальти), 70.

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эджуке, 8; 1:1 – Фомин (с пенальти), 58; 2:1 – Фомин, 73.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Уткин, 31; 1:1 – Хакшабанович, 58; 2:1 – Абильдгор, 86.

Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Попов, 9; 2:0 – Нобоа, 71 (с пенальти).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Динамо Химки Рубин Крылья Советов Ахмат Сочи Ростов Уфа Урал Нижний Новгород Краснодар Арсенал
Комментарии (53)
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portero
1628239290
Первые две игры посмотрим как судейки будут свистеть... Лишь бы без сильных косяков и свистков поменьше.
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NNOV152
1628326760
Вот уж где судьи то будут извращаться,так это СпаМ - Нижний!Понятно,кого тянуть будут.
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Вомбат
1628331813
Кто от имени страны уверяет, что вся страна за Красндар, почему-то до сих пор сидит тут в глубоком минусе. Петербург -- важная часть страны, ее крупный промышленый центр и туристическое лицо, нас 5 с половиной миллионов и мы за Зенит.
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paracetamol
1628402196
Это уже последнее дно спердяка или промежуточное?
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mamba9090909
1628407929
Тревожно за Спартак. Ладно РПЛ, тут ЗЕНИТ ЧЕМПИОН, и другого, для меня, нет, но печально что Спартак опять мимо ЛЧ. На порожке потоптался и домой.
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portero
1628420101
Химки совсем неплохо играют, Ростову удачи!!!
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Garrincha58
1628420214
Сёмин Ростов вперёд! даёшь первую победу!
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portero
1628502438
Сочи победа нужна, чтоб с хорошим настроем играли в ЛК...
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zigbert
1628509936
Урал более свеж. Но трудно отдать кому либо предпочтение.
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ilichkadr
1628538505
После 3-х туров очень прилично смотрится Динамо. Особенно радуют Захарян и Фомин.
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