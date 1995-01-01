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    ⚽ Завершился 3-й тур РПЛ. «Зенит», «Рубин» и «Динамо» идут без потерь, «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду»

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Иванов (с пенальти), 45+8; 1:1 – Лисакович, 73.

    Удаление: нет – Баринов, 45+7.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 3:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Азмун, 9; 1:1 – Кордоба, 24; 2:1 – Азмун, 35; 3:1 – Ерохин, 44; 3:2 – Спайич, 76.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Давиташвили, 3; 2:0 – Хлусевич, 45+2; 2:1 – Сергеев, 49 (с пенальти).

    Спартак (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гоцук, 4; 0:2 – Козлов, 16; 1:2 – Понсе, 86.

    Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Комличенко, 14; 1:1 – Глушаков (с пенальти), 70.

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эджуке, 8; 1:1 – Фомин (с пенальти), 58; 2:1 – Фомин, 73.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уткин, 31; 1:1 – Хакшабанович, 58; 2:1 – Абильдгор, 86.

    Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Попов, 9; 2:0 – Нобоа, 71 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:33
    Комментарии56
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      Рейтинг: +11379

      ilichkadr 6 минут назад

      После 3-х туров очень прилично смотрится Динамо. Особенно радуют Захарян и Фомин.

      0
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      Рейтинг: +996

      Enter2006 7 часов назад

      При всём уважении к двум командам, думаю Сочи выиграет все таки, ну или как мин не проиграет.

      0
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      Рейтинг: +88298

      zigbert 8 часов назад

      Урал более свеж. Но трудно отдать кому либо предпочтение.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3335

      _Marqella_ > zigbert 3 часа назад

      плохо ты разбераешься в этом виде спорта,Сочи безусловный фаворит

      3
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      ...
      Рейтинг: +88298

      zigbert > _Marqella_ 54 минуты назад

      Это уже мое дело как я разбираюсь в футболе. Сначала научись себя вести и тыкать мне не надо.

      1
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      Рейтинг: +2299

      ААМ 8 часов назад

      Сочи очки приносит в ТКУЕФА, а не СПАМ!

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      Рейтинг: +50194

      portero 10 часов назад

      Сочи победа нужна, чтоб с хорошим настроем играли в ЛК...

      1
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      Рейтинг: +256

      radist_21 8 августа, 17:25

      Давайте,соседи,топлю за вас!

      1
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      Рейтинг: +19813

      vladimir-7 > radist_21 11 часов назад

      Теперь некоторые болельщики болеют за 2-е команды по координатам их расположения

      0
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      Рейтинг: +3329

      sobaka120982 > radist_21 8 часов назад

      Спасибо! Аналогично когда играют ваши!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13816

      Garrincha58 8 августа, 13:56

      Сёмин Ростов вперёд! даёшь первую победу!

      2
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      Рейтинг: +50194

      portero 8 августа, 13:55

      Химки совсем неплохо играют, Ростову удачи!!!

      3
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      Рейтинг: +94

      яцык 8 августа, 12:14

      появилась новая крутая команда из нижнего.молодцы ребята

      2
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      Рейтинг: +5372

      mamba9090909 8 августа, 10:32

      Тревожно за Спартак. Ладно РПЛ, тут ЗЕНИТ ЧЕМПИОН, и другого, для меня, нет, но печально что Спартак опять мимо ЛЧ. На порожке потоптался и домой.

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