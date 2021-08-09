⚽ Завершился 3-й тур РПЛ. «Зенит», «Рубин» и «Динамо» идут без потерь, «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду»

Россия. РПЛ. 3-й тур
Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Иванов (с пенальти), 45+8; 1:1 – Лисакович, 73.
Удаление: нет – Баринов, 45+7.
Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 3:2 (3:1)
Голы: 1:0 – Азмун, 9; 1:1 – Кордоба, 24; 2:1 – Азмун, 35; 3:1 – Ерохин, 44; 3:2 – Спайич, 76.
Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Давиташвили, 3; 2:0 – Хлусевич, 45+2; 2:1 – Сергеев, 49 (с пенальти).
Спартак (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Гоцук, 4; 0:2 – Козлов, 16; 1:2 – Понсе, 86.
Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Комличенко, 14; 1:1 – Глушаков (с пенальти), 70.
Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Эджуке, 8; 1:1 – Фомин (с пенальти), 58; 2:1 – Фомин, 73.
Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Уткин, 31; 1:1 – Хакшабанович, 58; 2:1 – Абильдгор, 86.
Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Попов, 9; 2:0 – Нобоа, 71 (с пенальти).