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Судьи
Главный судья:
Павел Шадыханов (Москва)
Помощники:
Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR - Василий Казарцев AVAR - Денис Березнов
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Игорь Синер
Материалы

Химки - Ростов

08.08.2021, Воскресенье, 17:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 3 тур Химки - Ростов
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
22 тур
12 марта, пятница 19:00 Химки 1:0 Ростов
12 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Ростов 0:2 Химки
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 20:45 Ростов 2:0 Химки
3 тур
3 апреля, пятница 19:00 Химки 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
21 сентября, пятница 19:00 Химки 1:0 Ростов
10 тур
19 мая, суббота 16:00 Ростов 1:1 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 8 августа 2021, 19:55

    Повезло Химкам!

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    Рейтинг: +67941

    portero 8 августа 2021, 18:22

    Филин отжёг, вытащил мячик... Ландратов уже не успевал.

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr > portero 8 августа 2021, 18:30

    Там судья Шадыханов отжигает. Вместо того, чтобы дать второй горчишник Полозу и удалить его, влепил жёлтую карточку Мамаеву.

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 8 августа 2021, 18:11

    Ай да Палыч, уже и горчишник успел схлопотать.

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 8 августа 2021, 18:10

    Вперед!!! Вперед!!!

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 8 августа 2021, 17:55

    Давай земляки! Ростов вперед!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 8 августа 2021, 18:14

    А, что команда Ростов переехала в Питер?

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr > vladimir-7 8 августа 2021, 18:26

    Не, это я переехал в Питер. Это было очень давно. В Ростове-на-Дону я родился, учился играть в футбол в спортинтернате №10 вместе с Бубой...........

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 8 августа 2021, 18:36

    Понятно, так и предполагал.

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    Рейтинг: +995

    Riot Zero > ilichkadr 8 августа 2021, 19:27

    Куплетистом

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    ilichkadr > Riot Zero 8 августа 2021, 20:06

    Не, это кличка А. Бубнова.

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    Riot Zero > ilichkadr 8 августа 2021, 20:13

    Я думал, Вы про Касторского.

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    ilichkadr > Riot Zero 8 августа 2021, 20:34

    Не, Касторский ( актёр, танцор, балетмейстер, композитор, мемуарист - Б. Сичкин) в футбол никогда не играл.

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    Riot Zero > ilichkadr 8 августа 2021, 20:50

    Я знаю, это был сарказм, но многие футболисты сейчас знатные балетмейстеры))))

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    ilichkadr > Riot Zero 9 августа 2021, 10:01

    И гимнасты тоже. Например, Заболотный, Эджуке.

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