Goal: сегодня Месси подпишет новый контракт с «Барселоной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. По информации Goal, соглашение будет подписано сегодня.
«Барселона» смогла позволить себе продлить контракт с аргентинцем после сделки Примеры с инвестфондом CVC. Лига выплатила клубу 280 миллионов евро, 15% от которых «Барса» сможет потратить на зарплаты и трансферы.
За процессом подписания контракта Лионеля будет наблюдать его отец. Ожидается, что 34-летний форвард заключит соглашение с «Барселоной» до 2026 года.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Goal.com