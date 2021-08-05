Goal: сегодня Месси подпишет новый контракт с «Барселоной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. По информации Goal, соглашение будет подписано сегодня.

«Барселона» смогла позволить себе продлить контракт с аргентинцем после сделки Примеры с инвестфондом CVC. Лига выплатила клубу 280 миллионов евро, 15% от которых «Барса» сможет потратить на зарплаты и трансферы.

За процессом подписания контракта Лионеля будет наблюдать его отец. Ожидается, что 34-летний форвард заключит соглашение с «Барселоной» до 2026 года.