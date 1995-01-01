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    Goal: сегодня Месси подпишет новый контракт с «Барселоной»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. По информации Goal, соглашение будет подписано сегодня.

    «Барселона» смогла позволить себе продлить контракт с аргентинцем после сделки Примеры с инвестфондом CVC. Лига выплатила клубу 280 миллионов евро, 15% от которых «Барса» сможет потратить на зарплаты и трансферы.

    За процессом подписания контракта Лионеля будет наблюдать его отец. Ожидается, что 34-летний форвард заключит соглашение с «Барселоной» до 2026 года.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +28702

      oyabun 1 час назад

      Как так то? Спартак же почему никого до сих пор не подписал? Ждали Месси. А он подвел.. ((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6168

      Fusballer 2 часа назад

      Да уж, по 50 лямов в год платить футболистишке((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13773

      Garrincha58 2 часа назад

      ещё пять лет будет доить Барсу

      2
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