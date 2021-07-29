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    Ван Дейк впервые сыграл за «Ливерпуль» в 2021 году. Он пропустил девять месяцев из-за травмы

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк появился на поле в товарищеском матче с «Гертой» (3:4).

    30-летний голландец вышел на замену на 69-й минуте и сыграл за «Ливерпуль» впервые за девять месяцев.

    • Игрок травмировался 17 октября 2020 года. У него диагностировали повреждение связок колена, а спустя две его недели прооперировали.
    • В минувшем сезоне ван Дейк забил один гол в восьми матчах.
    • Он пропустил Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87893

      zigbert 35 минут назад

      Клопп доволен. Теперь есть на кого опереться в защите. Теперь главное набрать оптимальную форму после такого вынужденного перерыва.

      0
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      Рейтинг: +4844

      Давид59 1 час назад

      Вот кого голландцам не хватало на ЧЕ

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