Ван Дейк впервые сыграл за «Ливерпуль» в 2021 году. Он пропустил девять месяцев из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк появился на поле в товарищеском матче с «Гертой» (3:4).

30-летний голландец вышел на замену на 69-й минуте и сыграл за «Ливерпуль» впервые за девять месяцев.

