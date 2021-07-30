Ван Дейк впервые сыграл за «Ливерпуль» в 2021 году. Он пропустил девять месяцев из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк появился на поле в товарищеском матче с «Гертой» (3:4).

30-летний голландец вышел на замену на 69-й минуте и сыграл за «Ливерпуль» впервые за девять месяцев.

Игрок травмировался 17 октября 2020 года. У него диагностировали повреждение связок колена, а спустя две его недели прооперировали.

В минувшем сезоне ван Дейк забил один гол в восьми матчах.

Он пропустил Евро-2020.