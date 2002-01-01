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    С апреля «Спартак» будет играть в ретроформе

    Сотрудник медиадепартамента «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал, что клуб приготовит специальную форму к 100-летию. Юбилей отметят в апреле.

    «Да, с апреля у нас будет третий комплект формы – ретрокомплект, в нем команда проведет приуроченный к 100-летию матч и все последующие в сезоне», – сказал Кулемин.

    • Накануне в 1-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Рубину» (0:1).
    • В следующем туре москвичи сыграют в гостях с «Крыльями Советов» (30 июля).
    • «Спартак» выигрывал чемпионат страны 22 раза (рекорд).

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      jiop94 12 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +31

      Fortuna-Kirov 15 минут назад

      И в ретро футбол

      0
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      Рейтинг: +226

      хряк СМ 1 час назад

      Кто в Спартаке не может, тому ретро форма поможет.

      1
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      Рейтинг: +481

      mama1991 1 час назад

      уберите красный мячик с буквы с , этого будет достаточно....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +85

      Африк@нская 4yмa cвинeй 1 час назад

      В стрингах штоле ?

      4
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      Рейтинг: +19395

      vladimir-7 > Африк@нская 4yмa cвинeй 1 час назад

      В подгузниках

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1393

      Ziklop 1 час назад

      у меня такая есть, висит рядом с Зенитовской. к сыну друзья спартаковские приезжали презентовали.

      0
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      Рейтинг: +9990

      Литейный4 1 час назад

      Зенит на столетие свиней подарит им в очной встрече авоську с дежурной пятихаткой. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +9990

      Литейный4 1 час назад

      В год столетия пищевика на судейский корпус мазутного проекта втрое больше будет вбухано нефтебобла. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +173

      FС Spаrtак > Литейный4 1 час назад

      тебе самому не надоело бред писать? на тебя уже внимания никто не обращает ты ради этого тут и сидишь.удачи тебе.будь человеком по жизни лучше.всем уже на вас неадекватов плевать тут.ты наверное на этом сайте до пенсии будешь сидеть да? жалко даже тебя у такого как ты явно в жизни все хреново.бог таким судья как ты.радует одно рано или поздно ты сдохнешь вопрос времени и такого как ты даже не жалко будет

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