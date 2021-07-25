С апреля «Спартак» будет играть в ретроформе

Сотрудник медиадепартамента «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал, что клуб приготовит специальную форму к 100-летию. Юбилей отметят в апреле.

«Да, с апреля у нас будет третий комплект формы – ретрокомплект, в нем команда проведет приуроченный к 100-летию матч и все последующие в сезоне», – сказал Кулемин.