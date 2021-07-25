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С апреля «Спартак» будет играть в ретроформе

25 июля 2021, 11:33
6

Сотрудник медиадепартамента «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал, что клуб приготовит специальную форму к 100-летию. Юбилей отметят в апреле.

«Да, с апреля у нас будет третий комплект формы – ретрокомплект, в нем команда проведет приуроченный к 100-летию матч и все последующие в сезоне», – сказал Кулемин.

  • Накануне в 1-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Рубину» (0:1).
  • В следующем туре москвичи сыграют в гостях с «Крыльями Советов» (30 июля).
  • «Спартак» выигрывал чемпионат страны 22 раза (рекорд).

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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Ziklop
1627203202
у меня такая есть, висит рядом с Зенитовской. к сыну друзья спартаковские приезжали презентовали.
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хряк СМ
1627205635
Кто в Спартаке не может, тому ретро форма поможет.
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Fortuna-Kirov
1627208568
И в ретро футбол
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житель СПб
1627212236
В туниках и с мечами? И к чему это? Лишние понты не отменяют необходимости в ворота попадать!
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