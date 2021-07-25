С апреля «Спартак» будет играть в ретроформе

Сотрудник медиадепартамента «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал, что клуб приготовит специальную форму к 100-летию. Юбилей отметят в апреле.
«Да, с апреля у нас будет третий комплект формы – ретрокомплект, в нем команда проведет приуроченный к 100-летию матч и все последующие в сезоне», – сказал Кулемин.
- Накануне в 1-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Рубину» (0:1).
- В следующем туре москвичи сыграют в гостях с «Крыльями Советов» (30 июля).
- «Спартак» выигрывал чемпионат страны 22 раза (рекорд).
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»