Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы убрать с окна шелестящую пленку

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сделал паузу во время своей пресс-конференции.

Португальцу не понравился шелестящий звук от тонировочной пленки на окне.

58-летний специалист прервал общение с журналистами и пошел самостоятельно устранять проблему.

Моуринью заключил с «Ромой» контракт до 2024 года.

Клуб объявил о его назначении 4 мая.

В прошлом розыгрыше Серии А римляне финишировали на 7-м месте.