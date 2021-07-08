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    Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы убрать с окна шелестящую пленку

    Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сделал паузу во время своей пресс-конференции.

    Португальцу не понравился шелестящий звук от тонировочной пленки на окне.

    58-летний специалист прервал общение с журналистами и пошел самостоятельно устранять проблему.

    • Моуринью заключил с «Ромой» контракт до 2024 года.
    • Клуб объявил о его назначении 4 мая.
    • В прошлом розыгрыше Серии А римляне финишировали на 7-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4818

      maygli 59 минут назад

      Молодец. Из-за шелеста над ухом, он плохо слышал задаваемые ему вопросы.

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