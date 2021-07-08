Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы убрать с окна шелестящую пленку

Молодец. Из-за шелеста над ухом, он плохо слышал задаваемые ему вопросы.
Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сделал паузу во время своей пресс-конференции.
Португальцу не понравился шелестящий звук от тонировочной пленки на окне.
58-летний специалист прервал общение с журналистами и пошел самостоятельно устранять проблему.
- Моуринью заключил с «Ромой» контракт до 2024 года.
- Клуб объявил о его назначении 4 мая.
- В прошлом розыгрыше Серии А римляне финишировали на 7-м месте.
Jose Mourinho wasn't impressed with the lighting at his opening Roma press conferencepic.twitter.com/0fEICLolup— Sky Sports (@SkySports) July 8, 2021