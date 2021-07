Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы убрать с окна шелестящую пленку

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сделал паузу во время своей пресс-конференции.

Португальцу не понравился шелестящий звук от тонировочной пленки на окне.

58-летний специалист прервал общение с журналистами и пошел самостоятельно устранять проблему.

