Путин: «Сделаем все, чтобы помочь Катару подготовиться к ЧМ-2022»

Президент России Владимир Путин заявил о готовности помочь Катару в подготовке к ЧМ-2022.

«Что касается гуманитарных сфер, то на первый план выходит подготовка Катара к чемпионату мира по футболу. Мы разговаривали с эмиром. Я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар. Имею в виду региональные проблемы и проблемы с пандемией.

Есть и другие вопросы, требующие особого внимания. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию», – сказал Путин.