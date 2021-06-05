Путин: «Сделаем все, чтобы помочь Катару подготовиться к ЧМ-2022»

Президент России Владимир Путин заявил о готовности помочь Катару в подготовке к ЧМ-2022.
«Что касается гуманитарных сфер, то на первый план выходит подготовка Катара к чемпионату мира по футболу. Мы разговаривали с эмиром. Я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар. Имею в виду региональные проблемы и проблемы с пандемией.
Есть и другие вопросы, требующие особого внимания. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию», – сказал Путин.
- Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.
- Проведение следующего чемпионата мира запланировано на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Матчи мундиаля должны принять восемь катарских стадионов.
Источник: «Р-Спорт»