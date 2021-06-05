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    Путин: «Сделаем все, чтобы помочь Катару подготовиться к ЧМ-2022»

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности помочь Катару в подготовке к ЧМ-2022.

    «Что касается гуманитарных сфер, то на первый план выходит подготовка Катара к чемпионату мира по футболу. Мы разговаривали с эмиром. Я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар. Имею в виду региональные проблемы и проблемы с пандемией.

    Есть и другие вопросы, требующие особого внимания. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному глобальному мероприятию», – сказал Путин.

    • Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.
    • Проведение следующего чемпионата мира запланировано на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
    • Матчи мундиаля должны принять восемь катарских стадионов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1796

      Semushkin Roman Valerievi 52 минуты назад

      Он кому угодно готов помогать, даже Судану, только не гражданам своей страны! Путин все ищет каких-то друзей! Лидеры всех цивилизованных стран отвернулись от этого изгоя, они сидят с ещё одним усатым изгоем который посадил лайнер чтобы задержать какого-то вшивого оппозиционера с его россиянкой-женой и ищет с ним пути как ещё обокрасть русско-белорусский народ.... Позорище!!! Себе помоги... У России один друг- Вооружённые Силы! Так и было во все времена!!!

      2
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      Рейтинг: +4948

      BarStep > Semushkin Roman Valerievi 6 минут назад

      Чего хватанул то натощак? Проспишься - почитай что накалякал., поржем вместе тогда..

      0
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      Рейтинг: +6819

      "supermax" 1 час назад

      О... У меня оказывается и в Катаре друзья есть

      0
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      Рейтинг: +10691

      Hektor 84 1 час назад

      Отправит в Катар Мутко?

      0
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      Рейтинг: +1643

      acor94 1 час назад

      Поможем катарцем, примем матчи вместо них))

      2
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      Рейтинг: +231

      Nikita Suarez 2 часа назад

      Своим гражданам помоги гуманитарно,помогатор…

      4
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      Рейтинг: +47547

      portero > Nikita Suarez 1 час назад

      Только друзьям олигархам и гос.служивым ....

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