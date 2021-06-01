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    Анчелотти – болельщикам «Эвертона»: «Решил уйти, получив новый вызов. «Реал» всегда был в моем сердце»

    Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему решил возглавить мадридский клуб.

    «Хотел бы поблагодарить «Эвертон», моих игроков и болельщиков за возможность тренировать этот фантастический клуб.

    Я решил уйти, получив новый вызов в «Реале». Это клуб, который всегда был в моем сердце.

    Желаю «Эвертону» и его болельщикам всего наилучшего», – написал Анчелотти в твиттере.

    • Анчелотти тренировал «Эвертон» с 2019 по 2021-й год.
    • Он будет зарабатывать в «Реале» около 6 миллионов в год.

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    Источник: твиттер Карло Анчелотти

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    01.06.2021 23:13
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