Анчелотти – болельщикам «Эвертона»: «Решил уйти, получив новый вызов. «Реал» всегда был в моем сердце»

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему решил возглавить мадридский клуб.
«Хотел бы поблагодарить «Эвертон», моих игроков и болельщиков за возможность тренировать этот фантастический клуб.
Я решил уйти, получив новый вызов в «Реале». Это клуб, который всегда был в моем сердце.
Желаю «Эвертону» и его болельщикам всего наилучшего», – написал Анчелотти в твиттере.
- Анчелотти тренировал «Эвертон» с 2019 по 2021-й год.
- Он будет зарабатывать в «Реале» около 6 миллионов в год.
Источник: твиттер Карло Анчелотти