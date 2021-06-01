Анчелотти – болельщикам «Эвертона»: «Решил уйти, получив новый вызов. «Реал» всегда был в моем сердце»

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему решил возглавить мадридский клуб.

«Хотел бы поблагодарить «Эвертон», моих игроков и болельщиков за возможность тренировать этот фантастический клуб.

Я решил уйти, получив новый вызов в «Реале». Это клуб, который всегда был в моем сердце.

Желаю «Эвертону» и его болельщикам всего наилучшего», – написал Анчелотти в твиттере.