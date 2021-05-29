УЕФА показал все голы Агуэро за «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Это последний матч турнира за манчестерцев для Серхио Агуэро.
В преддверии встречи УЕФА подготовил нарезку всех голов Агуэро в Лиге чемпионов за англичан. Видео доступно ниже.
- Сообщалось, что Агуэро летом на правах свободного агента перейдет в «Барселону».
- Агуэро получает в «Ман Сити» около 12 миллионов евро в год.
- Он выступает за «Сити» с 2011 года.
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Источник: твиттер УЕФА