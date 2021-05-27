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  • Эмери: «Я очень счастлив! Думаю, «Вильярреал» заслужил победу»

Эмери: «Я очень счастлив! Думаю, «Вильярреал» заслужил победу»

27 мая 2021, 10:25
1

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

«Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильярреалом». Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы выдали очень конкурентный матч.

Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра», – сказал Эмери.

  • «Вильярреал» выиграл Кубок УЕФА / Лигу Европы впервые в истории.
  • Для Эмери это четвертая победа в данном турнире. Ранее он трижды брал трофей с «Севильей».

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Вильярреал Манчестер Юнайтед Эмери Унаи
Комментарии (1)
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maygli
1622104316
Однозначно заслужил. Я не понял почему не назначили пенальти в ворота МЮ за игру рукой. Если бы не рука был бы гол. Но тогда мы бы не увидели фантастическую серию пенальти.
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