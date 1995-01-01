Эмери: «Я очень счастлив! Думаю, «Вильярреал» заслужил победу»

Однозначно заслужил. Я не понял почему не назначили пенальти в ворота МЮ за игру рукой. Если бы не рука был бы гол.
Но тогда мы бы не увидели фантастическую серию пенальти.
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.
«Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильярреалом». Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы выдали очень конкурентный матч.
Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра», – сказал Эмери.
- «Вильярреал» выиграл Кубок УЕФА / Лигу Европы впервые в истории.
- Для Эмери это четвертая победа в данном турнире. Ранее он трижды брал трофей с «Севильей».