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    Эмери: «Я очень счастлив! Думаю, «Вильярреал» заслужил победу»

    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

    «Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильярреалом». Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы выдали очень конкурентный матч.

    Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра», – сказал Эмери.

    • «Вильярреал» выиграл Кубок УЕФА / Лигу Европы впервые в истории.
    • Для Эмери это четвертая победа в данном турнире. Ранее он трижды брал трофей с «Севильей».

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4673

      maygli 14 минут назад

      Однозначно заслужил. Я не понял почему не назначили пенальти в ворота МЮ за игру рукой. Если бы не рука был бы гол.
      Но тогда мы бы не увидели фантастическую серию пенальти.

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