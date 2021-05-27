Эмери: «Я очень счастлив! Думаю, «Вильярреал» заслужил победу»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

«Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильярреалом». Я думаю, что мы заслужили победу. Соперником был «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы выдали очень конкурентный матч.

Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром. Я хочу выигрывать Лигу Европы, но я также хочу играть в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра», – сказал Эмери.