Состоялась презентация домашнего комплекта формы «Ливерпуля» на сезон-2021/22.

Экипировка выполнена в красном цвете с оранжевыми элементами – воротником, полосами на рукавах и диагональными линиями.

Технический спонсор клуба – компания Nike.

It's time!Introducing our new 2021/22 @nikefootball home kit pic.twitter.com/tNMSXmQ82q