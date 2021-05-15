Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты

    Завершился очередной сезон ФНЛ. «Торпедо» в последнем туре уступило «Шиннику» и не вышло в переходные встречи за место в РПЛ.

    Вылетевший «Чертаново» забил три гола в дерби, но проиграл. «Оренбург» оказался сильнее «Динамо» из Брянска.

    Первенство ФНЛ. 42-й тур

    Балтика (Калининград) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Голенков, 19.

    Енисей (Красноярск) – Иртыш (Омск) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Иванов, 36; 1:1 – Коршунов, 58; 2:1 – Раздорских, 80.

    Оренбург – Динамо (Брянск) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Козлов, 7; 2:0 – Капленко, 47; 2:1 – Чиркин, 53; 3:1 – Скворцов, 89 (с пенальти); 3:2 – Дрогунов, 90+4.

    Удаления: нет – Васильев, 84 (вторая ж.к.).

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Алания (Владикавказ) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хадарцев, 38 (с пенальти); 1:1 – Першин, 67; 1:2 – Хосонов, 88.

    Удаления: нет – Хадарцев, 57 (вторая ж.к.).

    Торпедо (Москва) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Самойлов, 66.

    Велес (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Альшанский, 39; 1:1 – Боковой, 61; 2:1 – Джамалутдинов, 88 (с пенальти).

    Спартак-2 (Москва) – Чертаново (Москва) – 4:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Молтенинов, 25; 1:1 – Мельников, 39; 1:2 – Тюменцев, 49; 2:2 – В. Шитов, 60; 3:2 – Роша, 66 (с пенальти); 4:2 – Мельников, 73; 4:3 – Радионов, 90+3.

    Результаты ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2021 22:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85597
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru