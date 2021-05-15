ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты

Завершился очередной сезон ФНЛ. «Торпедо» в последнем туре уступило «Шиннику» и не вышло в переходные встречи за место в РПЛ.

Вылетевший «Чертаново» забил три гола в дерби, но проиграл. «Оренбург» оказался сильнее «Динамо» из Брянска.

Первенство ФНЛ. 42-й тур

Балтика (Калининград) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Голенков, 19.

Енисей (Красноярск) – Иртыш (Омск) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Иванов, 36; 1:1 – Коршунов, 58; 2:1 – Раздорских, 80.

Оренбург – Динамо (Брянск) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Козлов, 7; 2:0 – Капленко, 47; 2:1 – Чиркин, 53; 3:1 – Скворцов, 89 (с пенальти); 3:2 – Дрогунов, 90+4.

Удаления: нет – Васильев, 84 (вторая ж.к.).

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Алания (Владикавказ) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хадарцев, 38 (с пенальти); 1:1 – Першин, 67; 1:2 – Хосонов, 88.

Удаления: нет – Хадарцев, 57 (вторая ж.к.).

Торпедо (Москва) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Самойлов, 66.

Велес (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Альшанский, 39; 1:1 – Боковой, 61; 2:1 – Джамалутдинов, 88 (с пенальти).

Спартак-2 (Москва) – Чертаново (Москва) – 4:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Молтенинов, 25; 1:1 – Мельников, 39; 1:2 – Тюменцев, 49; 2:2 – В. Шитов, 60; 3:2 – Роша, 66 (с пенальти); 4:2 – Мельников, 73; 4:3 – Радионов, 90+3.

Результаты ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ