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    Артета: «Арсенал» создал явно больше моментов, чем «Вильярреал», но просто упустил их»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал невыход английского клуба в финал Лиги Европы после ничьи с «Вильярреалом» (0:0).

    «Мы создали достаточно моментов для победы. Явно больше, чем они, но просто упустили их. Мы плохо начали первый матч, пропустили со стандарта, к тому же сегодня не все игроки были в оптимальных кондициях», – сказал Артета.

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    Источник: сайт УЕФА

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