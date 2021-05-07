Артета: «Арсенал» создал явно больше моментов, чем «Вильярреал», но просто упустил их»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал невыход английского клуба в финал Лиги Европы после ничьи с «Вильярреалом» (0:0).
«Мы создали достаточно моментов для победы. Явно больше, чем они, но просто упустили их. Мы плохо начали первый матч, пропустили со стандарта, к тому же сегодня не все игроки были в оптимальных кондициях», – сказал Артета.
- Унаи Эмери – первый тренер с пятью финалами в одном еврокубковом турнире.
- «Вильярреал» сыграет в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
Источник: сайт УЕФА