Холанд не уйдет из «Боруссии» летом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд останется в команде еще на один сезон.
«Я понимаю, что Холанд будет играть за «Боруссию» в новом сезоне. Эрлинг полностью согласен. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он полностью отождествляет себя с клубом», – сказал спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель.
- Контракт норвежца с «Боруссией» рассчитан до 2024 года.
- В текущем сезоне форвард забил 37 голов и сделал 11 ассистов в 38 матчах.
- Интерес к Холанду проявляют «Реал», «Барселона» и клубы АПЛ.
Источник: Daily Mail