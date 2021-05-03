Холанд не уйдет из «Боруссии» летом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд останется в команде еще на один сезон.

«Я понимаю, что Холанд будет играть за «Боруссию» в новом сезоне. Эрлинг полностью согласен. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он полностью отождествляет себя с клубом», – сказал спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель.