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    Марсело может пропустить ответный матч с «Челси» из-за участия в выборах в Ассамблею Мадрида

    Защитника мадридского «Реала» Марсело пригласили в качестве наблюдателя на выборы в Ассамблею Мадрида. Они состоятся 4 мая, за день до ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси».

    «Реал» отправится на игру именно 4 мая, а прилететь в Лондон самостоятельно Марсело не сможет из-за коронавирусных ограничений. Поэтому бразилец может пропустить игру.

    • У Марсело есть испанское гражданство, поэтому его привлекают к организации выборов.
    • В 1-м матче «Реал» и «Челси» обменялись голами.
    • Марсело в нем отыграл 77 минут, получил желтую карточку.

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    Источник: El Mundo

    Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты – 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10772

      DeStar 1 час назад

      мда, что за дичь .Раньше не слышал о таком)) и кому играть? менди тоже нет слева. Если рамос вернется то там начо может сыграть наприме..

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