Марсело может пропустить ответный матч с «Челси» из-за участия в выборах в Ассамблею Мадрида

Защитника мадридского «Реала» Марсело пригласили в качестве наблюдателя на выборы в Ассамблею Мадрида. Они состоятся 4 мая, за день до ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Реал» отправится на игру именно 4 мая, а прилететь в Лондон самостоятельно Марсело не сможет из-за коронавирусных ограничений. Поэтому бразилец может пропустить игру.