Марсело может пропустить ответный матч с «Челси» из-за участия в выборах в Ассамблею Мадрида

Защитника мадридского «Реала» Марсело пригласили в качестве наблюдателя на выборы в Ассамблею Мадрида. Они состоятся 4 мая, за день до ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси».
«Реал» отправится на игру именно 4 мая, а прилететь в Лондон самостоятельно Марсело не сможет из-за коронавирусных ограничений. Поэтому бразилец может пропустить игру.
- У Марсело есть испанское гражданство, поэтому его привлекают к организации выборов.
- В 1-м матче «Реал» и «Челси» обменялись голами.
- Марсело в нем отыграл 77 минут, получил желтую карточку.
Источник: El Mundo
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