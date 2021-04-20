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    Перес: «Угрозы и оскорбления – это неправильный путь. Готовы вести переговоры, чтобы спасти футбол»

    Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес высказался о новом клубном турнире.

    «Конечно, мы будем играть в Лиге чемпионов и Примере. Угрозы и оскорбления – это неправильный путь. Санкций не будет, потому что мы защищены законом. И здравым смыслом.

    Мы вступили в эпоху перемен. «Реал» всегда был на передовой развития – как в 50-х и 90-х, так и сейчас.

    Проект может провалиться? Все к лучшему, и это наша ответственность. Готовы вести переговоры со всеми, чтобы спасти футбол», – сказал Перес.

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    Источник: Marca

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