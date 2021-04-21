Перес: «Угрозы и оскорбления – это неправильный путь. Готовы вести переговоры, чтобы спасти футбол»

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес высказался о новом клубном турнире.

«Конечно, мы будем играть в Лиге чемпионов и Примере. Угрозы и оскорбления – это неправильный путь. Санкций не будет, потому что мы защищены законом. И здравым смыслом.

Мы вступили в эпоху перемен. «Реал» всегда был на передовой развития – как в 50-х и 90-х, так и сейчас.

Проект может провалиться? Все к лучшему, и это наша ответственность. Готовы вести переговоры со всеми, чтобы спасти футбол», – сказал Перес.

Суперлига официально приостановлена. Но проект вернется в новом виде