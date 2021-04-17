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    Месси – после победы в Кубке Испании: «Быть капитаном «Барселоны» – нечто особенное»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу в финале Кубка Испании над «Атлетиком» (4:0).

    «Приятно поднять кубок над головой. Вся команда счастлива. Быть капитаном «Барселоны» – нечто особенное. Это особенный кубок, потому что я могу его поднять.

    Мы знали, что «Атлетик» будет играть по схеме 4-4-2, поэтому много двигались в первом тайме. Думаю, они были вымотаны во втором тайме.

    Жаль, что нам не удалось отпраздновать победу с болельщиками. Им всегда нравятся такие победы.

    Мы тяжело вошли в сезон и теряли очки там, где не должны были их терять. Но мы окрепли и вернулись в борьбу за чемпионство. Но, к сожалению, не смогли победить в эль-класико», – сказал Месси.

    • Месси обновил рекорд по числу голов в финалах Кубка Испании.
    • Аргентинец забил 30+ голов с учетом всех турниров в 13-м сезоне подряд.
    • Месси стал вторым самым титулованным футболистом в истории.

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    Источник: Marca

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