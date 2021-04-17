«Бавария» хочет продлить контракт с Чупо-Мотингом

«Бавария» заинтересована в продолжении сотрудничества с нападающим Эриком Чупо-Мотингом.
По информации Sport1, мюнхенский клуб готов предложить 32-летнему футболисту новый контракт.
Сам камерунец пока не уверен в целесообразности продления соглашения, поскольку хочет больше играть. Решение о его будущем будет принято до конца сезона.
- Чупо-Мотинг перешел в «Баварию» в октябре прошлого года из «ПСЖ» на правах свободного агента.
- В его активе семь голов и один ассист в 28 матчах.
- Действующий договор между сторонами истекает 30 июня.
Источник: Sport1