«Бавария» хочет продлить контракт с Чупо-Мотингом

«Бавария» заинтересована в продолжении сотрудничества с нападающим Эриком Чупо-Мотингом.

По информации Sport1, мюнхенский клуб готов предложить 32-летнему футболисту новый контракт.

Сам камерунец пока не уверен в целесообразности продления соглашения, поскольку хочет больше играть. Решение о его будущем будет принято до конца сезона.