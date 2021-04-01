Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    «Бавария» хочет продлить контракт с Чупо-Мотингом

    «Бавария» заинтересована в продолжении сотрудничества с нападающим Эриком Чупо-Мотингом.

    По информации Sport1, мюнхенский клуб готов предложить 32-летнему футболисту новый контракт.

    Сам камерунец пока не уверен в целесообразности продления соглашения, поскольку хочет больше играть. Решение о его будущем будет принято до конца сезона.

    • Чупо-Мотинг перешел в «Баварию» в октябре прошлого года из «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • В его активе семь голов и один ассист в 28 матчах.
    • Действующий договор между сторонами истекает 30 июня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport1

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84600
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru