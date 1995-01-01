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    Фоден, Де Брюйне и Марез – в старте «Ман Сити» на матч с «Боруссией» Д. Ройс, Джан и Холанд выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Диаш, Уокер, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Фоден, Марез, Силва.

    «Боруссия» Д: Хитц, Геррейру, Аканжи, Хуммельс, Морей, Джан, Дауд, Кнауфф, Беллингем, Ройс, Холанд.

    • Начало матча – в 22:00 мск.
    • «Ман Сити» в 1/8 финала обыграл по сумме двух матчей «Боруссию» М (2:0, 2:0).
    • Дортмундская «Боруссия» выбила «Севилью» (3:2, 2:2).

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11668

      Skull_Boy 1 час назад

      Канселу, как обычно, привезет голик на табло в пользу БД, 3-1

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