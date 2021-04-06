Фоден, Де Брюйне и Марез – в старте «Ман Сити» на матч с «Боруссией» Д. Ройс, Джан и Холанд выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунз, Диаш, Уокер, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Фоден, Марез, Силва.

«Боруссия» Д: Хитц, Геррейру, Аканжи, Хуммельс, Морей, Джан, Дауд, Кнауфф, Беллингем, Ройс, Холанд.