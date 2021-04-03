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  • Газизов: «Ситуация в «Уфе» тяжелая, команда опустошена. Верю, что справимся»

Газизов: «Ситуация в «Уфе» тяжелая, команда опустошена. Верю, что справимся»

3 апреля 2021, 22:49
4

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку главного тренера Рашида Рахимова. Он попросил о ней после крупного поражения от «Динамо» (0:4).

«Приняли отставку Рахимова. Для нас это непредвиденная ситуация. Пошли по пути, чтобы перевернуть это все. Очень благодарен Рашиду, тяжелое для него решение. Ситуация тяжeлая, команда опустошена. Было видно, что сегодня эмоции были не на высоком уровне. Я верю в клуб, верю, что мы справимся», – сказал функционер.

  • «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.
  • Рахимов работал в Уфе с осени.
  • «Уфа» непрерывно играет в РПЛ с 2014 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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JTherry
1617479529
пора перчатку бросить - тренера уволить, например... пригласить снова Ганчаренко на его место, по Сеньке и шапка)
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paracetamol
1617528209
Меньше бегать надо было Газизову тудя-сюда. Позарился на свинские окорока, вот и результат!
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