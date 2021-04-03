Газизов: «Ситуация в «Уфе» тяжелая, команда опустошена. Верю, что справимся»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку главного тренера Рашида Рахимова. Он попросил о ней после крупного поражения от «Динамо» (0:4).

«Приняли отставку Рахимова. Для нас это непредвиденная ситуация. Пошли по пути, чтобы перевернуть это все. Очень благодарен Рашиду, тяжелое для него решение. Ситуация тяжeлая, команда опустошена. Было видно, что сегодня эмоции были не на высоком уровне. Я верю в клуб, верю, что мы справимся», – сказал функционер.