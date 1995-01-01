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    Газизов: «Ситуация в «Уфе» тяжелая, команда опустошена. Верю, что справимся»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отставку главного тренера Рашида Рахимова. Он попросил о ней после крупного поражения от «Динамо» (0:4).

    «Приняли отставку Рахимова. Для нас это непредвиденная ситуация. Пошли по пути, чтобы перевернуть это все. Очень благодарен Рашиду, тяжелое для него решение. Ситуация тяжeлая, команда опустошена. Было видно, что сегодня эмоции были не на высоком уровне. Я верю в клуб, верю, что мы справимся», – сказал функционер.

    • «Уфа» идет в зоне прямого вылета и отстает от зоны переходных матчей на 3 очка.
    • Рахимов работал в Уфе с осени.
    • «Уфа» непрерывно играет в РПЛ с 2014 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12415

      JTherry 1 час назад

      пора перчатку бросить - тренера уволить, например... пригласить снова Ганчаренко на его место, по Сеньке и шапка)

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