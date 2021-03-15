AS: «Ювентус» может бесплатно отпустить Роналду

Будущее форварда Криштиану Роналду в «Ювентусе» находится под вопросом.

Туринский клуб хочет продать 36-летнего футболиста, поскольку больше не может платить ему зарплату в размере 31 миллиона евро в год после вычета налогов.

По информации AS, не исключено, что «Ювентус» согласится отпустить португальца бесплатно.