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    AS: «Ювентус» может бесплатно отпустить Роналду

    Будущее форварда Криштиану Роналду в «Ювентусе» находится под вопросом.

    Туринский клуб хочет продать 36-летнего футболиста, поскольку больше не может платить ему зарплату в размере 31 миллиона евро в год после вычета налогов.

    По информации AS, не исключено, что «Ювентус» согласится отпустить португальца бесплатно.

    • В 2018 году трансфер Роналду обошелся действующему чемпиону Италии в 117 миллионов евро.
    • В составе «Ювентуса» нападающий забил 95 голов и сделал 22 ассиста в 122 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +277

      вальтер 79 1 час назад

      рон конечно величина в футболе но зп у него что то с чем то))))))))

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      Рейтинг: +43166

      MaxRnD > вальтер 79 11 минут назад

      Он многодетный, и ему государство субсидиями помогает

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