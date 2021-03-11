Теллес, Матич и Гринвуд – в старте «МЮ» на матч с «Миланом»; Томори, Крунич и Леау сыграют у итальянцев

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Милана» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Теллес, Мактоминей, Матич, Марсьяль, Джеймс, Фернандеш, Гринвуд.
«Милан»: Доннарумма, Далот, Томори, Кьер, Калабрия, Кессье, Мейте, Крунич, Диас, Леау, Салемакерс.
- Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
- Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
- Ответный матч состоится через неделю в Италии.
Источник: Официальный сайт УЕФА