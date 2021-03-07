«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: команда Сульшера не проигрывает в гостях с января 2020 года

В 19:30 по Москве начнется матч 27-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команда Уле-Гуннара Сульшера находится на рекордной для себя беспроигрышной серии на выезде: манчестерцы не уступают на чужих полях с 19 января 2020 года.
В то же время «Манчестер Сити» выиграл 21 последний матч.
- В матче не примет участия вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
- Январская встреча команд в Кубке лиги завершилась победой «Манчестер Сити» (2:0).
- «Сити» с отрывом лидирует в АПЛ.
Источник: Бомбардир.ру