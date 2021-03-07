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  • Левандовски установил рекорд Бундеслиги по количеству матчей на 30 голов в сезоне

Левандовски установил рекорд Бундеслиги по количеству матчей на 30 голов в сезоне

7 марта 2021, 11:45
1

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски добрался до отметки в 30 голов в текущем сезоне Бундеслиги. На это у него ушло 24 матча.

Ни один футболист в истории Бундеслиги не забивал 30 голов в сезоне быстрее, чем поляк. Вторым по показателю идет Герд Мюллер (сезон-1971/72, забил 30 голов за 26 матчей).

  • Накануне Левандовски сделал хет-трик в матче с «Боруссией» из Дортмунда (4:2).
  • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.
  • В следующем туре баварцы сыграют против «Вердера» (13 марта).

Источник: твиттер NoVaSport
Германия. Бундеслига Бавария Боруссия Д Левандовски Роберт
Комментарии (1)
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Cules2013
1615127248
Левандовски почти наверняка возьмёт ЗБ. У него вообще нет конкурентов сейчас. Он оторвался от преследователей более чем на 20 очков, т.е. для топ-чемпионатов с коэф. 2 - это ок. 11 голов нужно забить кому-то, чтобы просто Лёву догнать, а не из топа - в половину больше, при коэф. 1,5. Только у Роналду 20 голов, у других и того меньше. В прошлом году был феномен Иммобиле. Но в этом немцу уже ничто не может помещать, кроме тяжёлой травмы. Да даже, если травма, то его конкуренты должны не менее 1 гола забивать каждый оставшийся матч. Тут вопрос можно поставить только так - сможет ли Роберт повторить/побить рекорд Герда Мюллера (40 голов)? Забить 9 голов за оставшиеся 10 матчей вполне реально.
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