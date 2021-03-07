Левандовски установил рекорд Бундеслиги по количеству матчей на 30 голов в сезоне

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски добрался до отметки в 30 голов в текущем сезоне Бундеслиги. На это у него ушло 24 матча.

Ни один футболист в истории Бундеслиги не забивал 30 голов в сезоне быстрее, чем поляк. Вторым по показателю идет Герд Мюллер (сезон-1971/72, забил 30 голов за 26 матчей).