В 32 матчах первого раунда плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы было забито 102 мяча.

В среднем в 1/16 финала ЛЕ команды отличались 3,19 раз за одну игру. Это рекордный показатель.

Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2019/20 – 95 голов.

Стали известны все участники 1/8 финала ЛЕ

Обамеянг, Алли, Линде и Морелос – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Ни один немецкий клуб не вышел в 1/8 финала Лиги Европы впервые с сезона-2013/14​​​​​​​