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    В Лиге Европы обновлен рекорд по голам в 1/16 финала

    В 32 матчах первого раунда плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы было забито 102 мяча.

    В среднем в 1/16 финала ЛЕ команды отличались 3,19 раз за одну игру. Это рекордный показатель.

    Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2019/20 – 95 голов.

    Стали известны все участники 1/8 финала ЛЕ

    Обамеянг, Алли, Линде и Морелос – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

    Ни один немецкий клуб не вышел в 1/8 финала Лиги Европы впервые с сезона-2013/14​​​​​​​

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1127

      FROL001 1 час назад

      Это ещё не участвовал в этом деле Спартак. Голов было бы на пару десятков больше. Гыгыгы

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