Лига 1. «Лилль» благодаря разгрому «Бордо» упрочил лидерство, «Страсбур» и «Брест» обменялись двумя голами и другие результаты

«Лилль» в 23-м туре чемпионата Франции разгромил в гостях «Бордо». Гол забил сын Джорджа Веа Тимоти. «Лилль» лидирует с пятиочковым отрывом.

«Страсбур» и «Брест» обменялись двумя голами. «Ренн» и «Лорьян» также не выявили сильнейшего.

Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

Бордо – Лилль – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Ясиджи, 54; 0:2 – Веа, 66; 0:3 – Дэвид, 89.

Метц – Монпелье – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сарр, 47; 1:1 – Лаборде, 70.

Реймс – Анжер – 0:0

Ренн – Лорьян – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Терье, 14; 1:1 – Буазгар, 83.

Страсбур – Брест – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Томассон, 8; 2:0 – Аколу, 70; 2:1 – Шарбонье, 83; 2:2 – Ле Дордон, 90+3.

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