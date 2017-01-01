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    Апелляцию по делу Широкова перенесли из-за неявки арбитра Данченкова

    Запланированное на сегодня рассмотрение апелляции по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, не состоялось.

    Заседание перенесено на понедельник, 8 февраля, начало – в 11:00 по московскому времени. Причина – неявка пострадавшего.

    • Широков избил Данченкова 10 августа на матче любительских команд.
    • Экс-футболиста признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
    • Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      порт 51 минуту назад

      Зубы вставлял.

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