Апелляцию по делу Широкова перенесли из-за неявки арбитра Данченкова

Запланированное на сегодня рассмотрение апелляции по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, не состоялось.

Заседание перенесено на понедельник, 8 февраля, начало – в 11:00 по московскому времени. Причина – неявка пострадавшего.