Апелляцию по делу Широкова перенесли из-за неявки арбитра Данченкова

Запланированное на сегодня рассмотрение апелляции по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, не состоялось.
Заседание перенесено на понедельник, 8 февраля, начало – в 11:00 по московскому времени. Причина – неявка пострадавшего.
- Широков избил Данченкова 10 августа на матче любительских команд.
- Экс-футболиста признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
- Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Источник: «Чемпионат»