Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Кокорин: «С детства знаю, что значит быть в «Фиорентине». Это клуб с великой историей»

    Нападающий Александр Кокорин поделился эмоциями от перехода в «Фиорентину».

    «Спасибо всем. Я очень счастлив находиться здесь и быть игроком «Фиорентины». Надеюсь, смогу показать свои лучшие качества и принесу новому клубу много голов и побед.

    С детства знаю, что значит быть в «Фиорентине». Это клуб с великой историей. Я благодарен руководству за то, что они сделали, чтобы я оказался здесь. Надеюсь отблагодарить всех за эту возможность.

    Хочу поблагодарить «Фиорентину» за доверие и долгий контракт», – цитирует Кокорина пресс-служба «Фиорентины».

    • По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
    • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
    • Последним клубом Кокорина был «Спартак».

    Кокорин: «Я могу быть плохим парнем на поле, но не за его пределами. Закрыл эту главу в России»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фиорентины»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:04
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11016

      JTherry 19 минут назад

      с децтва за Фиорентину)) во, Сашок дает!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4776

      playsh 1 час назад

      С детства знает,что значит быть в Фиорентине? Ну как ляпнет,как в лужу пёрнет.
      Ты что,в детстве периодически телепортировался в Италию и,наконец,тебя заметили и позвали.Похоже,глюкометр зашкалил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +683

      Хейтер Аларм 1 час назад

      В особенности долгий контракт, гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82187
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru