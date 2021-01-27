Кокорин: «С детства знаю, что значит быть в «Фиорентине». Это клуб с великой историей»

Нападающий Александр Кокорин поделился эмоциями от перехода в «Фиорентину».
«Спасибо всем. Я очень счастлив находиться здесь и быть игроком «Фиорентины». Надеюсь, смогу показать свои лучшие качества и принесу новому клубу много голов и побед.
С детства знаю, что значит быть в «Фиорентине». Это клуб с великой историей. Я благодарен руководству за то, что они сделали, чтобы я оказался здесь. Надеюсь отблагодарить всех за эту возможность.
Хочу поблагодарить «Фиорентину» за доверие и долгий контракт», – цитирует Кокорина пресс-служба «Фиорентины».
- По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
- «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
- Последним клубом Кокорина был «Спартак».
Кокорин: «Я могу быть плохим парнем на поле, но не за его пределами. Закрыл эту главу в России»
Источник: твиттер «Фиорентины»