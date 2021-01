Миранчук – в старте «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Лацио»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио».

«Аталанта»: Голлини, Мехле, Ромеро, Джимсити, Паломино, Госенс, Фройлер, Пессина, Миранчук, Малиновский, Муриэль.

«Лацио»: Рейна, Худт, Патрик, Ачерби, Марушич, Эскаланте, Милинкович-Савич, Акпа Акпро, Фарес, Перейра, Мурики.

Su le mani per i nostri ragazzi!Put your hands up for our #StartingXI!Presented by @Plus500#AtalantaLazio #CoppaItalia #GoAtalantaGo pic.twitter.com/P5YZA7QOa3