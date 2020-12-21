AS: кандидат в президенты «Барселоны» намерен снести «Камп Ноу»

Кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито рассказал о своих планах в случае победы на президентских выборах каталонского клуба.

Бенедито хочет построить новый стадион для «Барселоны». Функционер рассматривает два варианта: снос «Камп Ноу» и временный переезд на Олимпийский стадион, либо строительство новой арены в муниципалитете Сан-Жоан-Деспи.

Также Бенедито выступает против расширения трибун «Камп Ноу» с 99 тысяч до 105 тысяч мест. По его словам, стадион слишком старый, и для его реконструкции потребуется гораздо больше выделенных из бюджета средств.