AS: кандидат в президенты «Барселоны» намерен снести «Камп Ноу»

Кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито рассказал о своих планах в случае победы на президентских выборах каталонского клуба.
Бенедито хочет построить новый стадион для «Барселоны». Функционер рассматривает два варианта: снос «Камп Ноу» и временный переезд на Олимпийский стадион, либо строительство новой арены в муниципалитете Сан-Жоан-Деспи.
Также Бенедито выступает против расширения трибун «Камп Ноу» с 99 тысяч до 105 тысяч мест. По его словам, стадион слишком старый, и для его реконструкции потребуется гораздо больше выделенных из бюджета средств.
- «Камп Ноу» построен в 1957 году.
- Выборы президента «Барселоны» пройдут в январе 2021 года.
Источник: AS