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    AS: кандидат в президенты «Барселоны» намерен снести «Камп Ноу»

    Кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито рассказал о своих планах в случае победы на президентских выборах каталонского клуба.

    Бенедито хочет построить новый стадион для «Барселоны». Функционер рассматривает два варианта: снос «Камп Ноу» и временный переезд на Олимпийский стадион, либо строительство новой арены в муниципалитете Сан-Жоан-Деспи.

    Также Бенедито выступает против расширения трибун «Камп Ноу» с 99 тысяч до 105 тысяч мест. По его словам, стадион слишком старый, и для его реконструкции потребуется гораздо больше выделенных из бюджета средств.

    • «Камп Ноу» построен в 1957 году.
    • Выборы президента «Барселоны» пройдут в январе 2021 года.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10970

      Cules2013 26 минут назад

      а деньги мы откуда возьмём? на Барсе сейчас висит кипа краткосрочных кредитов, которые нужно откуда-погашать + дыра в бюджете.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5449

      серега кашин 57 минут назад

      у барсы и так денег нет, атут еще и стадион хотят строить или придется от аргентинца избавляться слишком дорого он им обходиться

      1
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      Рейтинг: +3820

      Puddle 1 час назад

      Гы-гы-гы! А он Федауна не хочет сменить?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +18709

      bset > Puddle 9 минут назад

      Он Медведева сменит. А потом будет рассказывать, что все выделенные из бюджета деньги съели бакланы

      0
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