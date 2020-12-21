Влашич – о ЦСКА в ЛЕ: «В четырех матчах из шести мы должны были побеждать»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал оценку выступлению своей команды в групповом этапе Лиги Европы сезона-2020/21.

Москвичи заняли последнее место в квартете с загребским «Динамо», «Вольфсбергом» и «Фейеноордом».

- Как можете объяснить то, что у ЦСКА ни одной победы в Лиге Европы?

– Считаю, что мы были лучше, но не давались голы. В большинстве встреч, когда победить или вообще набрать очки не удавалось, доминировали. Давайте по порядку.

В выездной игре с «Вольфсбергом» вели, потом пропустили с пенальти. В итоге ничья – 1:1. Следующий матч, с загребским «Динамо»: действовали с огромным преимуществом, но опять не взяли три очка.

В Голландии «Фейеноорд» много нам забил и заслуженно выиграл. Однако, когда встречались с ним дома, ЦСКА имел колоссальное превосходство, но опять не смог реализовать его. Даже несмотря на то, что мы получили большинство после удаления у соперника.

В ответной встрече с «Вольфсбергером» футболист соперника забил нам, как мне показалось, лучший гол в своей жизни. Пропустили первыми, пытались отыграться, но мяч в ворота не шел.

То есть в четырех случаях из шести мы должны были побеждать.

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