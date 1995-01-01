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    Влашич – о возможном переходе в «Зенит»: «В России до конца буду с ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопросы о возможном трансфере в «Зенит».

    – В теории вы могли стать заменой Халку в «Зените». Герман Ткаченко рассказывал, что петербуржцы были готовы заплатить за вас выкупную сумму, но выяснилось, что это ценник для европейских клубов, а для представителей РПЛ она значительно больше. Вас не отвлекали такие разговоры?

    – Да, к российским командам те отступные неприменимы. На меня никак не повлияла эта ситуация, потому что стараюсь не забивать себе голову и избегать дополнительного давления от пересудов, которые циркулируют в футбольной общественности.

    Я удалил приложение Instagram, у меня нет социальных сетей, не хочу читать никакую критику и слухи. Уверен: если ты играешь хорошо, тебя станут хвалить, если плохо – критиковать. Все в моих руках, надо просто отлично работать. Поэтому стараюсь держать свою голову в покое.

    – На протяжении многих лет «Зенит» пытается скупать всех лучших игроков чемпионата. Учитывая выступление сине-бело-голубых в Лиге чемпионов, такой трансфер стал бы для вас трамплином в Европу? Или и в ЦСКА вполне можно привлечь внимание больших европейских клубов?

    – Обе команды сильные, вполне можно и от нас перейти в топовую лигу. ЦСКА – очень большой коллектив. Не знаю, насколько мнение россиян о нем соответствует действительности, но в Хорватии, когда произношу название ЦСКА, люди восклицают: «Ничего себе, такой огромный клуб!».

    У людей сразу ассоциация, что это очень значимая единица. Я очень благодарен руководству клуба. Помню, была сложная финансовая ситуация, но боссы все равно нашли 15 миллионов евро, чтобы выкупить меня. В ответ предан ЦСКА и до конца буду с ним. Считаю, что отсюда могу спокойно перейти в один из топ-5 европейских чемпионатов. Без вопросов.

    • По информации «СЭ», ЦСКА отказался отпускать Влашича в «Зенит» за 25 миллионов евро.
    • Журналист Василий Конов писал, что переход может состояться за 40 миллионов + процент от следующей продажи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1668

      Патронташ 1 минуту назад

      Понимаю поклонников Зенита. Дрочуба навсегда! С ним уверенно играется в ЛЧ и бурно кипит внутри клубная жизнь.

      0
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      Рейтинг: +9821

      ilichkadr 20 минут назад

      Благодаря пиарщику Ткаченко, очередной выкидыш от «Спорт-Экспресса». Не нужен Никола Зениту, поскольку для ЛЧ надо приобретать кого-то посерьёзнее.

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      Рейтинг: +5396

      KPCCSPB 21 минуту назад

      Так не жалуйся тогда, что с конями даже из группы в ЛЕ выйти не можешь.

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