Влашич – о возможном переходе в «Зенит»: «В России до конца буду с ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопросы о возможном трансфере в «Зенит».

– В теории вы могли стать заменой Халку в «Зените». Герман Ткаченко рассказывал, что петербуржцы были готовы заплатить за вас выкупную сумму, но выяснилось, что это ценник для европейских клубов, а для представителей РПЛ она значительно больше. Вас не отвлекали такие разговоры?

– Да, к российским командам те отступные неприменимы. На меня никак не повлияла эта ситуация, потому что стараюсь не забивать себе голову и избегать дополнительного давления от пересудов, которые циркулируют в футбольной общественности.

Я удалил приложение Instagram, у меня нет социальных сетей, не хочу читать никакую критику и слухи. Уверен: если ты играешь хорошо, тебя станут хвалить, если плохо – критиковать. Все в моих руках, надо просто отлично работать. Поэтому стараюсь держать свою голову в покое.

– На протяжении многих лет «Зенит» пытается скупать всех лучших игроков чемпионата. Учитывая выступление сине-бело-голубых в Лиге чемпионов, такой трансфер стал бы для вас трамплином в Европу? Или и в ЦСКА вполне можно привлечь внимание больших европейских клубов?

– Обе команды сильные, вполне можно и от нас перейти в топовую лигу. ЦСКА – очень большой коллектив. Не знаю, насколько мнение россиян о нем соответствует действительности, но в Хорватии, когда произношу название ЦСКА, люди восклицают: «Ничего себе, такой огромный клуб!».

У людей сразу ассоциация, что это очень значимая единица. Я очень благодарен руководству клуба. Помню, была сложная финансовая ситуация, но боссы все равно нашли 15 миллионов евро, чтобы выкупить меня. В ответ предан ЦСКА и до конца буду с ним. Считаю, что отсюда могу спокойно перейти в один из топ-5 европейских чемпионатов. Без вопросов.