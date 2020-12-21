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  • Влашич – о возможном переходе в «Зенит»: «В России до конца буду с ЦСКА»

Влашич – о возможном переходе в «Зенит»: «В России до конца буду с ЦСКА»

21 декабря 2020, 10:31
15

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопросы о возможном трансфере в «Зенит».

– В теории вы могли стать заменой Халку в «Зените». Герман Ткаченко рассказывал, что петербуржцы были готовы заплатить за вас выкупную сумму, но выяснилось, что это ценник для европейских клубов, а для представителей РПЛ она значительно больше. Вас не отвлекали такие разговоры?

– Да, к российским командам те отступные неприменимы. На меня никак не повлияла эта ситуация, потому что стараюсь не забивать себе голову и избегать дополнительного давления от пересудов, которые циркулируют в футбольной общественности.

Я удалил приложение Instagram, у меня нет социальных сетей, не хочу читать никакую критику и слухи. Уверен: если ты играешь хорошо, тебя станут хвалить, если плохо – критиковать. Все в моих руках, надо просто отлично работать. Поэтому стараюсь держать свою голову в покое.

– На протяжении многих лет «Зенит» пытается скупать всех лучших игроков чемпионата. Учитывая выступление сине-бело-голубых в Лиге чемпионов, такой трансфер стал бы для вас трамплином в Европу? Или и в ЦСКА вполне можно привлечь внимание больших европейских клубов?

– Обе команды сильные, вполне можно и от нас перейти в топовую лигу. ЦСКА – очень большой коллектив. Не знаю, насколько мнение россиян о нем соответствует действительности, но в Хорватии, когда произношу название ЦСКА, люди восклицают: «Ничего себе, такой огромный клуб!».

У людей сразу ассоциация, что это очень значимая единица. Я очень благодарен руководству клуба. Помню, была сложная финансовая ситуация, но боссы все равно нашли 15 миллионов евро, чтобы выкупить меня. В ответ предан ЦСКА и до конца буду с ним. Считаю, что отсюда могу спокойно перейти в один из топ-5 европейских чемпионатов. Без вопросов.

  • По информации «СЭ», ЦСКА отказался отпускать Влашича в «Зенит» за 25 миллионов евро.
  • Журналист Василий Конов писал, что переход может состояться за 40 миллионов + процент от следующей продажи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (15)
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ilichkadr
1608537246
Благодаря пиарщику Ткаченко, очередной выкидыш от «Спорт-Экспресса». Не нужен Никола Зениту, поскольку для ЛЧ надо приобретать кого-то посерьёзнее.
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Патронташ
1608538403
Понимаю поклонников Зенита. Дрочуба навсегда! С ним уверенно играется в ЛЧ и бурно кипит внутри клубная жизнь.
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Kollljan
1608538553
Влашич это фуфло даже для Тамбова. Пиарить его не нужно.
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Pangolin
1608538998
Зениту он не поможет...там сначала полкоманды надо выпнуть. А вот для ЦСКА просто находка!
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кто там
1608544039
1) он не гей 2) он не публичный анонист 3) он спортсмен, а не пустышка для которого шальное бабло на первом месте. Так что логично что он в голубятню не пойдёт, да и не взяли бы его туда из-за 3 вышеперечисленных пунктов)
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yarik1_78
1608564761
Влашич в России не на долго,а вот Дрочуба наш,такой какой есть.Может передёрнуть,может анус показать.
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